PST vil likevel ikke fengsle spionsiktet russer – siktelsen blir opprettholdt

– Vi har gjort en ny vurdering etter at Oslo tingrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke siktede for ulovlig etterretning, og kommet til at vi trekker anken, sier politiadvokat Kathrine Tonstad i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Hun understreker at spionsiktelsen mot russeren blir opprettholdt, og at de igangsatte etterforskningsskrittene – først og fremst tekniske undersøkelser – blir fullført. PST kommer først til å «trekke noen endelige konklusjoner» i saken etter det.

Tonstad vil ikke konkretisere hva det var som endret seg i PSTs syn på mistankegrunnlaget fra torsdag morgen til fredag formiddag, annet enn at det er gjort en «en helhetsvurdering på bakgrunn av tingrettens kjennelse».

Fengslingsgrunnlaget de fire foregående ukene har vært faren for at beviser skal bli ødelagt hvis Botsjkarev fikk gå fri. Nå sier Tonstad at PST «må leve med at bevisforspillelsesfare potensielt kan foreligge».

Fire uker i varetekt

Etter fire uker i varetekt konkluderte Oslo tingrett i en kjennelse torsdag med at basert det som var kommet fram i etterforskningen så langt, var det ikke lenger tilstrekkelig grunn til å holde russeren i varetekt – til tross for at Tonstad argumenterte med at det fortsatt pågikk etterforskning.

Tingretten mener grunnkravet for varetektsfengsling ikke lenger er til stede når PST etter fire ukers etterforskning ikke har funnet håndfaste bevis for spionasje. Russeren har forklart seg om flere momenter i mistankegrunnlaget mot seg siden forrige fengslingsmøte.

– Vi fikk opplysninger av Stortinget som vi mener var riktig at ble formidlet til oss. Vi iverksatte etterforskning og har jobbet så fort har kunnet. Slik dagens trusselbilde arter seg og ut fra hvordan vi er kjent med at statlige aktører driver teknisk innhenting, så er dette en sak som er helt naturlig for oss å etterforske, sier hun.

Tonstad poengterer at tekniske undersøkelser står sentralt i etterforskningen og at de er tidkrevende.

Seminar på Stortinget

Den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet på Gardermoen da han skulle reise ut av landet 21. september. Han hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Det var 79 deltakerne fra 34 land på konferansen, i hovedsak administrativt ansatte i parlamenter.

Under seminaret ble det reagert på at mannen skal ha hatt en uvanlig atferd mens han befant seg på Stortinget, og PST ble kontaktet.

Han ble siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.