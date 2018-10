Spionsiktelsen opprettholdes for løslatt russer

At russeren er løslatt innebærer imidlertid ikke at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har frafalt siktelsen mot ham.

Løslatelsen var åpenbart en overraskelse for 51 år gamle Botsjkarev som kunne gå ut av porten fra Oslo fengsel litt før klokka 12.30 fredag ettermiddag.

– Jeg er ennå ikke en fri mann, svarte han på spørsmålene om hvordan han så på løslatelsen.

Han ba det ventende pressekorpset på utsiden av fengselsporten om å avvente svar på spørsmål om han ville kreve erstatning fra den norske staten etter å ha sittet fengslet i fire uker.

Da han kom ut av fengselet og gikk inn i en bil fra den russiske ambassaden bar Botsjkarev på de samme personlige eiendelene som tjenestemenn fra PST hadde båret inn i fengselet en snau time tidligere. Det er imidlertid uklart når han vil returnere tilbake til Russland.

– Det blir som ambassaden vil, svarte han på spørsmålet.

– Ny vurdering

– Vi har gjort en ny vurdering etter at Oslo tingrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke siktede for ulovlig etterretning, og kommet til at vi trekker anken, sier politiadvokat Kathrine Tonstad i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Hun understreker at spionsiktelsen mot russeren blir opprettholdt, og at de igangsatte etterforskningsskrittene – først og fremst tekniske undersøkelser – blir fullført. PST kommer først til å «trekke noen endelige konklusjoner» i saken etter det.

Tonstad vil ikke konkretisere hva det var som endret seg i PSTs syn på mistankegrunnlaget fra torsdag morgen til fredag formiddag, annet enn at det er gjort en «en helhetsvurdering på bakgrunn av tingrettens kjennelse».

Fengslingsgrunnlaget de fire foregående ukene har vært faren for at beviser skal bli ødelagt hvis Botsjkarev fikk gå fri. Nå sier Tonstad at PST «må leve med at bevisforspillelsesfare potensielt kan foreligge».

Fire uker i varetekt

Etter fire uker i varetekt konkluderte Oslo tingrett torsdag med at det som var kommet fram i etterforskningen så langt, ikke lenger var tilstrekkelig grunn til å holde russeren i varetekt. Tingretten mener grunnkravet for varetektsfengsling ikke lenger er til stede når PST etter fire ukers etterforskning ikke har funnet håndfaste bevis for spionasje.

– Vi iverksatte etterforskning og har jobbet så fort vi har kunnet. Slik dagens trusselbilde arter seg og ut fra hvordan vi er kjent med at statlige aktører driver teknisk innhenting, er dette en sak som er helt naturlig for oss å etterforske, sier Tonstad.

Hun poengterer at tekniske undersøkelser står sentralt i etterforskningen og at de er tidkrevende.

Seminar på Stortinget

Den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet på Gardermoen da han skulle reise ut av landet 21. september. Han hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Det var 79 deltakerne fra 34 land på konferansen, i hovedsak administrativt ansatte i parlamenter.

Under seminaret ble det reagert på at mannen skal ha hatt en uvanlig atferd mens han befant seg på Stortinget, og PST ble kontaktet. Botsjkarev skal ha avgitt flere avhør og gitt en forklaring på atferden som noen reagerte på.

Han ble siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Russiske reaksjoner

Den russiske ambassaden i Oslo publiserte et bilde og et innlegg på Facebook der 51-åringen ønskes velkommen ut av varetekt fredag ettermiddag. Av innlegget går det fram at det arbeides med å skaffe Botsjkarev de nødvendige papirene han behøver for å kunne returnere til hjemlandet.

Også lederen for det russiske føderasjonsråde t, Valentina Ivanova Matvienko, var raskt ute med å kommentere løslatelsen av Botsjkarev, som har sin arbeidsplass i føderasjonsrådet og deltok på seminaret som følge av dette.

– Fra første dag siden pågripelsen har vi argumentert med at alle beskyldninger mot vår kollega var fabrikkert, sier Matvienko i uttalelsen.