Spionsiktet russer løslates fra varetekt

Torsdag avgjorde Oslo tingrett at Botsjkarev skulle løslates fra varetektsfengsling. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste umiddelbart at de skulle anke og ba om oppsettende virkning. Det ville betydd at russeren måtte sitte i varetekt til anken var behandlet.

Fredag formiddag opplyser imidlertid PST at anken trekkes.

Botsjkarev løslates i løpet av fredagen.

Tingretten: Svekket mistanke

I fengslingskjennelsen torsdag fastslo Oslo tingrett at mistanken mot russeren ikke lenger holder til å holde ham i varetekt i ytterligere to uker. Oslo tingrett mener kravene til å mistenke russeren ikke lenger er til stede når PST etter fire ukers etterforskning fremdeles ikke har funnet håndfaste bevis for spionasje.

PST fremholdt imidlertid torsdag at mistanken mot Botsjkarev ikke var endret og at det fortsatt er mye etterforskning som gjenstår.

Seminar på Stortinget

Den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet på Gardermoen da han skulle reise ut av landet 21. september. Han hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Det var 79 deltakerne fra 34 land på konferansen, i hovedsak administrativt ansatte i parlamenter.

Under seminaret ble det reagert på at mannen skal ha hatt en uvanlig atferd mens han befant seg på Stortinget, og PST ble kontaktet.

Han ble siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.