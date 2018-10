Bare fire av ti kunder er fornøyd med britisk selskap som tar over Jærbanen

Det britiske transportselskapet Go-Ahead vant anbudskonkurransen om Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med NSB og svenske SJ.

Privateide Go-Ahead er størst på jernbane i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også drift i Tyskland, Singapore og Dublin. Nå står Norge for tur – med en kontrakt som varer fra desember 2019 til desember 2027 og mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Misfornøyde kunder

Men på hjemmebane har togselskapene under Go-Ahead-paraplyen slitt med svak kundetilfredshet, forsinkelser og kanselleringer.

Fire av ti kunder sier at de får valuta for pengene når de reiser med Go-Ahead-selskaper, mot sju av ti for de best likte selskapene.

På linjen med de mist fornøyde passasjerene er bare 28 prosent tilfredse, ifølge undersøkelsen som den uavhengige forbrukerorganisasjonen « Which? » har utført.

Krever garanti

Jernbanedirektoratet har ifølge DN krevd at Go-Ahead stiller en halv milliard kroner i garanti mot kontraktsbrudd her i landet.

Ifølge Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik var Go-Ahead 21 millioner kroner rimeligere enn nærmeste konkurrent. NSB og SJ har nå ti dager på å fremme eventuelle klager før formell kontrakt kan inngås.

– Alle tre hadde svært gode tilbud. Kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt ble pris avgjørende, sier Slotsvik.

Go-Ahead får et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Total verdi av kontrakten gjennom hele avtaleperioden er rundt 5,8 milliarder kroner.

Tog for pengene

NSB, som i dag trafikkerer de tre strekningene, ønsker Go-Ahead lykke til og lover å etablere et godt samarbeid for å sikre en smidig overgang for kunder og medarbeidere. Go-Ahead Nordic har som mål å overta dagens personell fra NSB.

Mens NSB-direktør Arne Fossen innrømmer at han er skuffet over ikke å gå til topps i anbudskonkurransen, er samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fornøyd. Han mener togtilbudet blir minst like godt som i dag, samtidig som driftskostnadene over en tiårsperiode vil bli halvert.

– Det utgjør godt over 3 milliarder kroner. Det kan en få mange forbedringer i jernbanetilbudet for, sier Dale.

Skarp kritikk

De ansatte som bytter arbeidsgiver fra NSB til Go-Ahead skal etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven beholde dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning på linje med avtalen i NSB.

Opposisjonspartiene på Stortinget er kritiske til at jernbanedriften havner på engelske hender.

– Fremfor å splitte opp, burde man samlet driften i et lite jernbaneland som Norge, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken viser til misfornøyde engelske kunder og frykter at vi får «Ryanair-tilstander» på norske skinner. Rødt-leder Bjørnar Moxnes hevder at regjeringen lar hensynet til togselskapenes profitt gå foran togpassasjerenes behov, mens Arbeiderpartiets jernbanepolitisk talsperson Sverre Myrli mener tilbudet vil bli dårligere.

Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund reagerer skarpt.

– Jeg kan ikke skjønne at det er statens oppgave å finansiere et selskap som kun er drevet av profitt, sier Sætre.

Langsiktig strategi

Kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic avviser kritikken.

– Vi har en langsiktig strategi om å vokse i hele Norden. Det er feil å si at vi er inne i dette for å hente ut kortsiktig profitt, sier hun.

Hun sier også at det finnes andre forbrukerundersøkelser der selskaper under Go-Ahead-paraplyen har en samlet kundetilfredshet på 87 prosent på det beste.