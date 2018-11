Ingen tegn til avskalling blant de blå i KrF

Fredag samles 190 KrF-politikere på Gardermoen for å ta stilling til hvem partiet skal samarbeide med i årene som kommer.

Både på BTs, VGs og NRKs delegatoversikt har stillingen de siste dagene vært 99–90 til blå side. En representant har varslet at hun vil stemme blankt. Disse oversiktene er basert på vedtakene på fylkesårsmøtene, og hva delegatene har sagt offentlig.

Hareide-leirens håp er at det vil være mulig å snu mange nok i landsmøtesalen til at de kan vinne likevel.

– Opptellingene viser at dette blir veldig jevnt. Jeg er naturlig nok spent. Jeg har overhodet ikke gitt opp, uttalte Hareide til NTB onsdag.

Men en utspørring Bergens Tidende har gjort blant alle delegatene de siste to dagene heller kaldt vann i blodet til Hareide og hans folk.

For at Hareide skal vinne frem med sitt forslag om å danne regjering med Ap og Sp, må minst fem «blå» delegater endre mening.

Ingen varsler overgang til Hareide-leiren

BTs kartlegging tyder på at dette vil bli svært vanskelig å få til.

Alle delegatene er av BT blitt spurt om deres posisjon kan komme til å endre seg før landsmøtet, eller om de er helt sikre på at de vil stemme slik de har signalisert tidligere.

Blant dem som har støttet ønsket om å gå inn i Solberg-regjeringen, er det kun to som sier at de tenkes å ombestemme seg – og da ikke for å danne regjering med Jonas Gahr Støre, men for å forbli i opposisjon.

Den ene, Oddbjørg Minos som leder KrF Kvinner, skriver at hun er «blå eller gul». Hun åpner altså ikke for å støtte Hareides drøm om regjeringssamarbeid med Ap, kun for en mulig stemme for opposisjonstilværelsen.

– Må veldig mye til

Det samme er tilfelle for den andre, Henning Holsvik fra Møre og Romsdal.

– Det må veldig mye til før jeg kan vurdere å skifte mening, sier Holsvik.

En klar beskjed fra Hareide om at han trekker seg ved et nederlag vil ikke være nok, ifølge delegaten.

– Dette handler om mer enn ledere og posisjoner. Dersom det kommer frem noe som setter hele saken på hodet, så kan det bli nødvendig å revurdere mitt standpunkt. Men jeg kan ikke se nå hva det skulle være, sier Holsvik.

Han mener det er nødvendig å søke mot regjering, og at det må bli med Erna Solberg som statsminister.

Nesten alle har svart

Til NTB uttalte Hareide denne uken at han vet om flere delegater som er usikre.

Disse er vanskelige å få på øye på i svarene BT har innhentet.

Kun syv av dem som er en del av høyresidens flertall på delegatoversiktene har unnlatt å svare på BTs spørsmål.

Blant disse er begge nestlederne, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Hareide-leiren har neppe håp om lokke disse to over.

En annen som ikke har svart, er Hans Olav Syversen. Den tidligere stortingsrepresentanten har på det sterkeste advart mot å kaste Solberg-regjeringen, og regnes blant høyresidens sterkeste talsmenn.

Hareide-avgang rikker ingen

Ett av de store spørsmålene før landsmøtet er om Knut Arild Hareide velger å varsle sin avgang om han skulle tape. BT har spurt flere av de «blå» delegatene om dette får noe å si for deres valg. Samtlige svarer nei.

– Det forandrer ikke noe for meg, det. Men jeg forholder meg til at han har sagt at han ikke skal gjøre det, sier Henrik Halleland fra Rogaland.

– Hvorfor biter ikke dette argumentet på deg?

– Han har sagt at dette er et verdivalg. Når du går så høyt ut, blir det vanskelig å fortsette som leder.

– Har ingen innvirkning

Anne Nordkil, delegat fra Nordland, sier det vil «være fryktelig leit om Knut Arild trekker seg», men at det ikke rokker ved hennes standpunkt.

– Nye momenter kan påvirke, men jeg ser ikke hva det skal være, fortsetter hun.

Ragnhild Ådland Øen, tidligere informasjonsmedarbeider i KrFs stortingsgruppe, lar seg heller ikke rikke.

– Jeg vet at blå seier innebærer at partilederen går av, men det har ingen innvirkning på min posisjon, sier hun.

Mest vakling på rød side

Generelt er bildet at høyresiden er langt mer kompakt og samlet enn venstresiden i partiet.

I Hareide-leiren er det fem delegater som ikke ønsker å svare på om de kan komme til å ombestemme seg. I tillegg kommer fire som holder døren på gløtt for at de kan komme til å snu. 13 av dem som før landsmøtet regnes som Hareide-støttespillere har ikke svart på BTs forespørsler.

Ikke avklart om avstemmingsmåten

Det er også knyttet spenning til om det bli skriftlig avstemning under landsmøtet. Hareide-fløyen har ivret for en slik fremgangsmåte, og har fått støtte i landsstyret.

– Det er nå en gang sånn at en skal stemme etter sin egen overbevisning, om hva som er best for landet og for KrF, uttalte partilederen nylig.

Men stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som vil forbli i opposisjon, har varslet at han vil foreslå at avstemmingen ikke skal være skriftlig.

Ved tidligere landsmøter har det vært vanlig med skriftlig avstemming dersom flere enn fem delegater har bedt om det. Men det står ingenting om dette i partiets lover eller vedtekter.

Frykter mistenksomhet

Hareides vektlegging av at alle skal stemme etter hva de selv mener er best, har provosert mange i partiet.

– Det er riktig at ingen er sendt med bundet mandat, men det er klar forventning til at de skal stemme i tråd forventningene fra eget fylkeslag. Det vil skape mye mistenksomhet i etterkant om noen velger å skifte side, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold.

Han håper Hareides ønske om skriftlig avstemning faller.

– Det er uheldig hvis en skal kunne skifte side uten å måtte stå for det, sier han.

