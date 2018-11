Drapssiktet 16-åring forflyttet fra sykehus til barnevernsinstitusjon

Han har siden onsdag vært innlagt på sykehus hvor han er behandlet for en skade, opplyser hans forsvarer, advokat Lorentz Stavrum, til VG. Stavrum opplyser til Dagbladet at gutten fikk behandling for en skade han fikk i hånden under hendelsen.

Fredag klokka 12.30 blir 16-åringen framstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. Stavrum sier til NTB at det er uavklart om 16-åringen vil delta i fengslingsmøtet. Det er også uavklart hvordan gutten stiller seg til politiets siktelse om drap.

– Han har det forferdelig. Han er jo blitt gjort kjent med siktelsen. Det er klart at for noen som blir siktet for drap, er det en ufattelig tragedie, sier Stavrum til VG.

Tause til fredag

Lensmannskontoret på Vinstra fikk en telefonoppringning om det som ble beskrevet som en alvorlig hendelse midt i et boligområde på Sorperoa like før klokken 16 onsdag ettermiddag.

En politipatrulje rykket ut og var på stedet etter om lag ti minutter. Polititjenestemennene var bevæpnet og pågrep gutten et par minutter senere. Samtidig var ambulansepersonell framme på stedet og startet førstehjelp.

Innlandet politidistrikt opplyser at de ikke vil gi ytterligere opplysninger i saken før fredag ettermiddag.

Ikke kjent

Gutten som er siktet, er avhørt, men politiadvokat Stine Rigmor Grimstad ville ikke si noe om innholdet i avhøret da politiet holdt en pressekonferanse torsdag.

Hvilken relasjon drapsofferet og den siktede har til hverandre, er ikke kjent. Politiet har ingen spesiell kjennskap til den siktede 16-åringen fra tidligere.

– Vi har ingen opplysning om at det er en familierelasjon mellom offeret og siktede, og det kan jeg derfor heller ikke avkrefte, uttalte Grimstad til NTB.

Vitner så basketak

Et ektepar som var vitne til drapet fra stuevinduet sitt, forteller til Dagbladet at de først trodde de så unger som lekte.

– Jenta satt på bakken med beina rett fram. Så satte gutten seg på henne og basket med henne. Så falt hun bakover og ble liggende, forteller Wenche Bøe til avisen.

– Hun lå stille og rørte ikke på seg da jeg kom inn i stua, forteller Bøes samboer Håvard Bjørkheim.

Samlingsstund

Mellom 400 og 500 elever og ansatte var til stede på samlingen på den videregående skolen i Vinstra torsdag formiddag. En timelang samlingsstund startet i 9-tiden om morgenen. Mange elever var gråtkvalt og tydelig preget av drapet som rammet den lille bygda med sine rundt 2.500 innbyggere dagen før.

– Vi har i dag sett hvordan ungdommene på skolen stiller opp for hverandre. Det er vondt å se, men også fint. Det er vondt fordi denne tragedien har rammet oss så brutalt. Det er fint å se ungdommen fordi de er så modige og kloke og gir hverandre klemmer og støtte, sa ordfører Rune Støstad.