Grande forventer kjeft for kulturmeldingen

Når meldingen legges fram fredag, er det 15 år siden forrige gang. Målet er å definere kunstens rolle i samfunnet, slik Grande ser den, skriver Aftenposten.

– Jeg føler nok at dette er det nærmeste jeg kommer mitt åndsverk, det innrømmer jeg. Dette er en ganske ideologisk, og ikke instrumentell, melding. Jeg håper jo at den skaper litt debatt, sier Venstre-statsråden.

– Jeg vet at bunadsfolket vil ha et eget kapittel om bunader, men det får de ikke i denne meldingen. Vi prøver å være konkrete, men går ikke punktvis gjennom kulturfeltet.

Kulturministeren håper de som ikke er nevnt eksplisitt, skjønner at de er med på et overordnet plan. Hun varsler ni mål for kulturpolitikken, men vil ikke foregripe det konkrete innholdet.

– I meldingen prøver jeg å sette tonen i synet på kunst og kultur, som jeg mener er ytringer, og at kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk. Den tilnærmingen går gjennom alt, sier Grande.

Med det utgangspunktet mener hun det ville være meningsløst å ikke godta at folk ytrer seg tilbake.

– Jeg håper, og forventer, at jeg får masse kjeft, bedyrer kulturministeren.