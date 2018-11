– Det er ingen hemmelighet at det er spenninger mellom KrF og Frp, sa finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad i Frp etter budsjettenigheten tirsdag kveld.

– Vi har klart å bli enige om budsjettet denne gangen, men skal vi bli enige fra dag til dag i et forpliktende samarbeid, krever det at vi omtaler hverandre på en annen måte enn det vi har vært vitne til i høst. Dette har preget mange i Frp, uten at vi har tatt til motmæle mot karakteristikkene som har kommet om oss, sa Njåstad.