Internt referat: Venstre-gruppen støttet Raja – så snudde Grande

Bare tre dager før Abid Raja ble baksnakket på høyttaler av sin partileder Trine Skei Grande, stilte Grande og resten av stortingsgruppen seg bak Rajas krav om å nekte støtte til omstridt organisasjon, viser referatet VG har fått tilgang til.

Diskusjonen gikk om den statlige støtten til den omstridte tenketanken Human Rights Service (HRS).

«Stortingsgruppen står fast på sitt HRS-standpunkt og det er også det Abid skal ta med seg videre i budsjettforhandlingene. Han har gruppens backing.» står det i referatet som ble sendt til Venstres stortingsgruppe, rådgiverkorps og sentralstyre etter gruppemøtet onsdag 7. november, og som VG har fått innsikt i.

Grande snudde

Tre dager senere, i telefonsamtalen under budsjettforhandlingene som Dagens Næringsliv og VG har gjengitt en rekke sitater fra, skal Trine Skei Grande derimot ha sagt det stikk motsatte.

– Jeg har sagt at HRS er greit for meg hvis det er i en pakke, men jeg har vært mot at Siv skulle legge det ut på Facebook, sa Grande ifølge VGs kilder.

Trine Skei Grande vil ikke kommentere saken overfor VG

Mandag kveld la Venstre-leder Trine Skei Grande seg flat og beklaget at hun hadde sagt noe «skikkelig dumt i en opphetet situasjon».

Beklagelsen kom etter det ble kjent at hun omtalte partiets finanspolitiske talsmann og parlamentariske nestleder i svært negative ordelag i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim 10. november. Telefonen sto på høyttaler, og Abid Raja fikk med seg det hele. Det var Dagens Næringsliv som mandag omtalte hendelsen først.

Kontakt med Raja tirsdag

En sentral Venstre-kilde sier til Aftenposten at Grande tirsdag tok kontakt med Raja, som etter det Aftenposten kjenner til er sykmeldt ut uken.

Ifølge TV 2 skal hun igjen ha bedt om unnskyldning, og tatt initiativ til et forsoningsmøte. Det er ikke klart når møtet vil finne sted, men kilder i Venstres stortingsgruppe sier til TV-kanalen at de forventer at de to skværer opp før partiets landsstyremøte lørdag.

Også parlamentarisk leder Terje Breivik har kontakt med både Raja og Grande om saken.

– Som parlamentarisk leder og arbeidsgiver, så har jeg selvfølgelig alltid en dialog med dem som er sykmeldt, sier Breivik til NTB.

«Undergraver hele budsjettprosessen»

Abid Raja har ikke svart på Aftenpostens henvendelser tirsdag.

– Jeg er blitt sykmeldt av legen på Stortinget, og har ingen kommentar mens jeg er sykmeldt, skrev han i en SMS mandag.

Adresseavisen skriver at Raja i tekstmeldinger til komitemedlemmer utenfor partiet koblet sykmeldingen sin til «mobbing» fra partilederen. Dette skal ha skjedd allerede sist onsdag. Han ba mottakerne fortelle og vise frem «til de som måtte ha interesse», opplyser kilder til avisen.

Asheim satt i budsjettmøte da han foretok den nå mye omtalte oppringningen til Trine Skei Grande. Dermed hørte alle i rommet at Venstre-lederen sa at hennes egen finanspolitiske talsmann ikke var til å stole på, og at han var ute etter å ta henne.

– Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet, skal Grande ha sagt.

Til stede i rommet var Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad – og Abid Raja. Ifølge Dagbladet noterte Raja det som ble sagt.

Torsdag 29. november ble Raja sykmeldt. Aftenposten vet han har sagt til kolleger at han ble syk «fordi Trine gjør meg syk».

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høy temperatur i oppvaskmøte

Asheim ringte opp Grande for å få en nødvendig avklaring til budsjettforhandlingene. Samme dag hadde Abid Raja vært ute i Dagbladet og flere andre medier og sagt at Venstre ikke ville øke støtten til organisasjonen Human Rights Service, slik Siv Jensen hadde skrevet på sin Facebook-side. Asheim ville høre om det var sant, slik Raja hevdet i møtet, at Venstre ikke hadde gått med på dette.

– Hør på meg nå, skal Grande ha sagt, før hun kom med tiraden mot Raja.

Fire dager etter at den nå mye omtalte samtalen fant sted, ble det holdt oppvaskmøte mellom Raja og Grande. Også parlamentarisk leder Terje Breivik og statssekretær Audun Rødningsby fra SMK var til stede. Stemningen i møtet skal ha vært svært følelsesladd. Mot slutten av møtet skal Grande ha beklaget uttalelsene. Hun har også ringt både Asheim og Njåstad og beklaget overfor dem.

Historien om Grandes utblåsning mot Raja spredte seg fort på Stortinget, og ble en snakkis blant partiene under budsjettforhandlingene.

Aftenposten kjenner til at Raja opplevde konflikten med partilederen som svært belastende. Han fullførte budsjettforhandlingene for Venstre. Sist uke gikk han til Stortings-legen og ble sykmeldt.

Trolig tema i landsstyret

Fylkesledere Aftenposten har snakket med tirsdag ettermiddag, mener konflikten mellom de to er svært uheldig.

En fylkesleder sier han forventer at det blir orientert grundig om saken under landsstyremøtet lørdag.

– Vil du be om en redegjørelse dersom dere ikke får en slik orientering?

– Det anser jeg som et rent hypotetisk spørsmål, sier fylkeslederen.

Fylkeslederne er fornøyd med at Grande har beklaget saken, og håper det er tilstrekkelig for å få konflikten ut av verden.

– Jeg har full tillit til Trine, og til at de klarer å ordne opp seg imellom, sier fylkesleder i Trøndelag, Torgeir Anda.

– Dette er ikke noen heldig situasjon, men vi får tro den løser seg. De er voksne folk og Trine har sagt unnskyld, så får vi rydde opp og gå videre, sier fylkesleder i Buskerud, Anders Wengen.