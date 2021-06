Leteaksjon på Geilo – kvinne i 30-årene funnet død

En kvinne i 30-årene fra Vestlandet er funnet død etter å ha blitt meldt savnet på Geilo onsdag ettermiddag.

NTB

Det ble iverksatt leteaksjon etter kvinnen ved 17.20-tiden, og politi, redningshelikopter og frivillige deltok.

Da hadde kvinnen ble sist blitt sett ved Prestholdtrappa i Prestholtstølan seks timer tidligere.

Klokka 21.37 meldte et redningshelikopter at den savnede var funnet i et svært ufremkommelig terreng, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter. Kvinnen ble erklært død på stedet, hentet opp og fløyet ut.

Kvinnens pårørende er varslet.

– Politiet ønsker å takke alle de frivillige og etterforsker nå saken videre, skriver de ved 22.15-tiden.