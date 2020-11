Hagen-barna positive til farens Dagsrevyen-intervju

De tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen var enige i at faren skulle stille opp i et intervju med NRK Dagsrevyen, ifølge deres bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten til de tre voksne Hagen-barna, Ståle Kihle, sier at de var enige i at faren skulle stille opp på et intervju med Dagsrevyen. Intervjuet ble sendt lørdag 31. oktober, to år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien i Lørenskog. Foto: Heiko Junge / NTB

– Alle var enige i at han skulle stille opp. De synes det var på tide at det kom fram et ansikt og noen ord, sier deres bistandsadvokat Ståle Kihle til NRK.

Han sier at han og hans klienter har oppfattet at det er tegnet et unyansert bilde av Hagen i mediene, særlig gjennom lekkasjer fra politiet.

Før helgen sendte bistandsadvokaten på vegne av barna ut en pressemelding, hvor de støtter faren og mener at drapssiktelsen mot ham er «et sidespor». De ønsker et større fokus på Anne-Elisabeth Hagen og mindre på siktelsen.

28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medvirket til det. Etter ti dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.