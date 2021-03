Her er de nye tiltakene

Skjenkestopp i hele landet, maks to gjester, ingen innendørs idrett. Det er blant de nye tiltakene.

Regjeringen innfører nasjonale koronainnstramminger. Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det er nødvendig med strengere tiltak nå, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

– Vi har varslet nasjonale innstramminger hvis smitten ikke går ned. Nå må vi gjøre det. De nye tiltakene gjelder hele landet, de vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav, sier Høie.

– Smittetallene ligger stabilt høyt, situasjonen er blitt mer ustabil, og vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Smittesporingen er under press i mange kommuner, sier helseministeren.

Nye anbefalinger:

Én-meteren endres til to meter

Det anbefales maks to gjester på besøk i private hjem.

Barn kan ha besøk av en til to faste venner

Kommer du har område med høyt smittenivå, bør du hverken gå på eller ha overnattingsbesøk

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meter avstand

Kjøpesenter og varehus bør bare brukes i den kommunen de bor i

Alle unødvendige reiser bør utsettes. Dette er unntakene:

– Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor

– Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer

– Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Nye regler:

Nasjonal skjenkestopp

Stengte treningssentre, med unntak av for innbyggere i egen kommune

Forbud mot all innendørs idretts- og fritidsaktivitet for voksne over hele landet, med unntak for toppidretten

Svømmehaller stenges

Fornøyelsesparker, bingo og lignende må holde stengt.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise må nå tilbringe hele karantenetiden på hotell

Ansatte skal jobbe hjemmefra der det er praktisk mulig

To meter

To meters avstand innføres i stedet for én meter, og man kan maks ha to gjester på besøk i Norge, har regjeringen bestemt.

– De som du til nå har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til, opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie om de nye rådene for påsken.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Karantenehotell

Personer som kommer fra det som regnes som en unødvendig utenlandsreise, må nå tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Tidligere har personer på karantenehotell hatt muligheten til å teste seg ut av karantenehotellet på dag tre.

Det blir ikke lenger mulig for personer som kommer fra det som regnes som en unødvendig utenlandsreise, sier Bent Høie (H).

Stans i all organisert idrett for voksne

Regjeringen innfører forbud mot all innendørs idretts- og fritidsaktivitet for voksne over hele landet.

Disse reglene gjelder allerede i en rekke kommuner, blant annet i hele Oslo-området. Reglene gjøres nå nasjonale.

I likhet med tidligere får toppidrettsutøvere unntak fra forbudet om organisert idretts- og fritidsaktivitet.

Siden de nye nasjonale tiltakene ikke trumfer strengere lokale tiltak, vil det fortsatt være for eksempel treningsforbud for en rekke fotballklubber i alle kommuner i Viken, på Haugalandet og i Bodø.

Dette har ført til at Norges Fotballforbundet har utsatt seriestarten i de viktigste ligaene til mai. Mye tyder på at forbundet blir tvunget til ytterligere utsettelse, ettersom det ikke kan arrangeres organisert trening og treningskamper i mange kommuner.

Ville løse det lokalt

Helsedirektør Bjørn Guldvog ble møtt med spørsmål om man ikke burde ha kommet med den nasjonale innstrammingen tidligere.

– Det kan naturligvis diskuteres. Men vi har hatt kraftfulle tiltak i alle områder og regioner som har hatt smitte, men vi ser at det forplanter seg til andre regioner igjen. Derfor ser vi at dette er nødvendig, sier Guldvog.

Han understreket at håpet var at de lokale tiltakene skulle være nok, men at helsemyndighetene nå ser at det ikke holder.

De nye reglene og anbefalingene regjeringen kom med ble varslet av statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget for to uker siden.

– Det var ikke uventet at smittesituasjonen utviklet seg slik. Det er derfor statsministeren la fram dette i Stortinget for to uker siden, sier Høie.

Det innføres nasjonalt skjenkeforbud og forbud mot innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, mens treningssentre, svømmehaller, fornøyelsesparker, bingohaller og lignende blir stengt.

I tillegg anbefaler regjeringen at alle planlagte arrangementer avlyses.

Saken oppdateres.