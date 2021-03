Regjeringen utsetter gjenåpnings­plan – Solberg vil redegjøre i Stortinget

Regjeringen kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Det varslet helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag der han kom med nye nasjonale innstramminger.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kom til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre sånn som situasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for den langsiktige gjenåpningsplanen over påske, sier Høie.