FHI-rapport: Flere blir smittet ved barnehageutbrudd

Flere personer har blitt smittet ved koronautbrudd i barnehager den siste tiden, men den samme økningen kan man ikke se i skolene, ifølge en ny FHI-rapport.

Ifølge en ny FHI-rapport har flere personer blitt smittet ved koronautbrudd i barnehager. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Folkehelseinstituttets rapport viser at smittenivået har økt i samfunnet siden uke 6, og at økningen har vært størst i aldersgruppene 16 til 19 år og 0 til 6 år.

For skolene har det ikke vært en økning i antall utbrudd per uke, personer smittet i utbrudd på skoler eller omfang av utbruddene, mens det for barnehager har vært en statistisk signifikant økning i antall personer smittet per uke i utbrudd.

– Økningen i barnehager kan ha sammenheng med mer utbredt testing av barnehagebarn som settes i karantene. Tidligere var anbefalingen kun karantene, og testing kunne vurderes, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI i en pressemelding.

FHI har sett på antall utbrudd i skoler og barnehager og størrelsen på utbruddene per uke fra og med uke 40 i 2020 til og med uke 8 i 2021.

– Det at det ikke er observert en økning i antall utbrudd i skoler kan forklares med at det også var noen større utbrudd med tidligere virusvarianter, særlig i november 2020, sier Greve-Isdahl.