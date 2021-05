Over én million nordmenn er fullvaksinert mot covid-19

Nær 35.000 nordmenn fikk sin andre vaksinedose i helgen, og dermed er over én million nordmenn fullvaksinert mot covid-19.

1.006.268 personer i Norge har fått andre vaksinedose og er dermed fullvaksinert mot covid-19. Foto: Berit Roald / NTB

NTB – Fredrik Moen Gabrielsen

Publisert: Nå nettopp

Gjennom helgen har 34.500 personer fått sin andre dose av koronavaksine.

Det betyr dermed at 1.006.268 personer er fullvaksinert, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk mandag. Samtidig fikk 5.617 personer første vaksinedose i helgen, og dermed har 1.637.918 personer fått første dose.

Det kan imidlertid være noen forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene fra FHI endrer seg over tid.

Viken og Innlandet ligger best an

At et sjusifret antall nordmenn nå er fullvaksinert, og at tempoet i vaksineringen nå går raskt, gjør at Norge stadig nærmer seg en gjenåpning, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun mener vi nå tåler at det er litt større smitteutbrudd enkelte steder, fordi det blir færre og færre som kommer til å bli syke av det. Flere steder i landet er det pågående utbrudd, og den indiske varianten av viruset har spredd seg i Trondheim.

– Samtidig er det færre innlagte på sykehus, slik at det er ikke så farlig at vi har noen utbrudd. De må bekjempes de også, men for hver uke som går blir det mindre og mindre farlig, sier Solberg.

Viken har flest fullvaksinerte

Det er Viken og Innlandet som topper lista over fylkene som har gitt både første og andre vaksinedose til størst andel av sin befolkning. I Viken er nå 25 prosent av befolkningen fullvaksinert, mens 24,7 prosent av Innlandets befolkning er fullvaksinert.

Viken har gitt første dose til 40 prosent av befolkningen, mens Innlandet følger like bak med 39,6 prosent.

Det er forholdsvis jevnt på landsbasis, men det er fylkene Trøndelag (36 prosent) og Rogaland (36,5 prosent) som har gitt første vaksinedose til lavest andel av befolkningen.

Godt beskyttet etter første dose

Beskyttelsen mot covid-19 regnes for å være svært høy allerede noen uker etter at man har fått første vaksinedose. Det er imidlertid først noen uker etter andre dose at man oppnår vaksinens fulle effekt.

I april besluttet regjeringen å forlenge intervallet mellom første og andre dose slik at flere kunne få første dose tidligere.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Norge, og første dose ble satt den 27. desember 2020. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk. 11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen kunngjorde den 12. mai at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller.

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson er godkjent for bruk i Norge, men denne er satt på vent mens det gjøres undersøkelser av bivirkninger. Regjeringen har åpnet for å gi den til frivillige som er villig til å ta risikoen, men flere helsetopper har advart mot dette.