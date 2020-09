Lave separasjonstall overrasker

Omfanget av separasjoner synes å ha blitt redusert så langt i år – stikk i strid med det man fryktet da koronapandemien rammet landet.

Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

NTB

– Det var grunn til å forvente at det ville bli flere separasjonssøknader. Men kanskje nettopp det at det er en unntakstilstand gjør at de vanlige forventningene ikke gjelder, sier samlivsekspert Frode Thuen til P4.

Han er usikker på om vi har sett den fulle effekten koronapandemien har hatt på parforhold ennå.

Tall fra fylkesmennene viser at de fleste fylkene har hatt en liten nedgang i separasjonssøknader så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet er det så langt innlevert 4.120 separasjonssøknader, mot 4.147 i fjor.

De folkerike fylkene Oslo og Viken har ikke svart, Vestfold og Telemark har ikke oppgitt tall.

Møre og Romsdal har hatt den største nedgangen. 349 søkte som separasjon det første halvåret i fjor, i år har dette sunket til 266.

I Rogaland, Vestland og Trøndelag har utviklingen gått motsatt vei, der har flere søkt om separasjon. Og størst har økningen vært i Trøndelag og Vestland, der henholdsvis 62 og 52 flere søkte om separasjon i år.