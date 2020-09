Dronning Sonja om kongen: – Han er snart igjen på bena

På spørsmål fra fylkesmann Knut Storberget bekreftet dronning Sonja fredag at det går bra med kong Harald.

Dronning Sonja blir tatt mot på åpningen av H.M. Dronningens barndomshjem i Tuengen. Foto: Geir Olsen, NTB

– Jeg håper at kongen kommer seg raskt, sa fylkesmannen i Innlandet da han tok imot dronningen på Maihaugen på Lillehammer der hennes barndomshjem nå står ferdigstilt.

– Det gjør han. Jeg har sett ham i dag, og det går bra, svarte dronningen.

Hun sier at kongen ennå ikke er på beina.

– Kongen selv er fornøyd og hans lege er fornøyd. Han skal ta noen prøver, men han kommer snart på bena, sa dronning Sonja.

Æresborger

Under markeringen ble dronningen titulert som æresborger av Lillehammer. Tittelen ble tildelt av ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer kommune.

– Som en hilsen, en takk fra oss i denne lille byen ved fossen, hvor dronningens barndomshjem nå står, har jeg som ordfører den aller største glede og ære å utnevne Hennes Majestet Dronningen til æresborger av Lillehammer, sa Trosholmen.

–Takk for gode ord og denne store æren. Jeg er dypt rørt. Jeg står her som æresborger av Lillehammer, og som innehaver av nøkkelen til mitt kjære barndomshjem, sa dronningen.

Hun trakk fram at Lillehammer betyr svært mye for henne, både fordi byen er en viktig kulturby og et sted der man kan gjøre utendørsaktiviteter i naturskjønne omgivelser.

– Gamle tradisjoner, kunsten og kulturen løftes fram og bevares. Det gjør meg ekstra stolt over å være æresborger av nettopp denne byen, som har så meget å gi, sa hun.

Fikk egen nøkkel

Dronningen fikk samtidig også overlevert nøkkel til barndomshjemmet Tuengen Allé 1b av Maihaugens representant Torger Korpberget. Funkisvillaen står nå endelig klar på Maihaugen, etter å ha blitt flyttet fra Vinderen i Oslo.

Dronningen bodde i huset fra hun ble født i 1937 og til hun giftet seg med Kong Harald og flyttet inn på Slottet i 1968. På 60-tallet møttes de flere ganger i all hemmelighet i boligens kjellerstue.

Hun sa at det har vært en underlig opplevelse å flytte barndomshjemmet til helt andre omgivelser.

– Huset har fått utsikt, noe det aldri har hatt, men som huset selv vil trives med – og jeg også, sa hun om husets nye hjem.

– Det er bare duften av min mors matgryter som mangler, sa dronningen, som sa at prosessen med å flytte huset «er blitt helt fabelaktig».

Kronprinsen og prinsessen på sykehuset

Mens dronningen var på Lillehammer, ankom kronprins Haakon Rikshospitalet i 16-tiden fredag, melder TV 2. Han fungerer som regent mens hans far er sykmeldt.

Kort tid etter at kronprinsen ankom, kom også prinsesse Märtha Louise til sykehuset.

Det er alltid Rikshospitalet som behandler medlemmer av kongefamilien. Kongen selv har ingen fastlege, men har en fast lege på sykehuset.

Torsdag var kongen om bord på Kongeskipet hvor han markerte sesongslutt.

Kronprinsen tok over de faste postene etter at kong Harald (83) ble innlagt på Rikshospitalet på grunn av tung pust tidlig fredag. Covid-19 er utelukket.

– Kongen ble i dag tidlig innlagt på Rikshospitalet. Årsaken var tung pust. Kongen er nå til utredning. Covid-19 er allerede utelukket, opplyser Slottet på nettsiden sin.

Innleggelsen var ikke planlagt ettersom kongen fram til fredag morgen sto oppført med oppgaver i kalenderen, men disse ble snart overført til kronprins Haakon. Kronprinsregenten hadde først den faste audiensen med statsminister Erna Solberg (H).

– Kronprinsen ledet også statsråd, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet til NTB.

Kongen, som ble 83 år i februar, ble sykmeldt i forbindelse med innleggelsen. Det blir ikke gitt flere detaljer rundt kongens helsetilstand, som omstendigheter rundt innleggelsen, hvor lenge han vil være til utredning eller når han kan ventes hjem til Slottet.