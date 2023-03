Norges første havvindområder lyses ut – neste runde kommer om to år

Norske havvindparker verden rundt er noe av det statsminister Jonas Gahr Støre ser for seg i fremtiden. Onsdag åpnet konkurransen for de to første prosjektene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lyste ut konkurransen om Norges to første havvindprosjekter på en pressekonferanse i en båt i Oslofjorden onsdag.

NTB – Gunnhild Bjerve, Peter Talos og Isabel Bech

Kopier lenke

Kopier lenke

Støre og Aasland presenterte utlysningen av havvindprosjektene om bord på MS Brisen.

Regjeringens mål er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det å vinne kontrakter her legger grunnlaget for å kunne gå videre og lære av erfaring. Får du dokumentert gjennomføringsevne tidlig, har du et godt utgangspunkt for de kommende rundene, sier Støre (Ap) til NTB.

Utsira Nord og fase én av Sørlige Nordsjø 2 ble onsdag lyst ut.

Sørlige Nordsjø 2 ligger 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot havgrensene til Danmark og Tyskland. Utsira Nord skal ha flytende vindmøller. De vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lover at utbyggingen skal komme Utsira til gode, men sier at han må komme tilbake til hvordan.

Begge tildelingene skjer før utgangen av 2023.

Tror på norske havvindparker globalt

Særlig når det gjelder flytende havvind, har Norge unike muligheter, mener Støre.

– Når vi får dette oppe og går, og det blir konkurransedyktig, så har vi et produkt jeg tror verden kommer til å trenge. En stor del av verdens befolkning bor langs kysten, og både kraften og maten må hentes fra kystnære områder, sier han.

Støre ser for seg at Norge i fremtiden vil bygge flytende havvindparker rundt om i verden.

– Ja, det tror jeg. Vi er i gang i USA og Storbritannia, og jeg tror vi kan ha enda større ambisjoner enn det.

Regjeringens mål er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer om lag hele Norges kraftproduksjon i fjor, ifølge statsministeren.

Arbeidet for å vurdere nye arealer for havvind har startet, og regjeringen legger opp til en ny utlysningsrunde i 2025.

Auksjon og konkurranse

For Sørlige Nordsjø 2 kan seks til åtte selskaper delta i en auksjon om prosjektet.

Først må de søke om såkalt prekvalifisering der de må dokumentere at de har kompetanse og evne til å gjennomføre, men også at de vil bidra til ringvirkninger lokalt.

For Utsira Nord legges det opp til en konkurranse mellom tre aktører. Det skal blant annet legges til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind.

– Skuffende

Både Høyre og Venstre er skuffet over at regjeringen ikke lyser ut hele Sørlige Nordsjø 2. Det har lenge vært kjent at bare fase 1 lyses ut nå.

– Norge trenger mer kraft raskt for å redusere strømprisene, kutte utslipp og tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Fase to av Sørlige Nordsjø kunne gitt strøm til 350.000 husstander allerede før 2030. Det er svært skuffende at regjeringen ikke griper denne muligheten, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup (H).

Skattebetaleres bidrag må holdes moderat, mener Høyre.

Høye kostnader

Fremskrittspartiet advarer mot subsidiering av prosjektene og krever kontroll med kostnadene.

– Anslagene er krystallklare på at utbygging av spesielt flytende havvind vil innebære svært høye kostnader for skattebetalerne, sier Halleland.

Han viser til at NVE har anslått kostnadsnivået for flytende havvind på Utsira Nord til 135 øre per kilowattime. Det er dobbelt så høyt som det regjeringen har satt som en «smerteterskel» der strømstøtteordningen slår inn, påpeker Halleland.

Rødt mener regjeringen ikke stiller strenge nok krav til natur og miljø i utlysningen og viser til innspill fra fiskere og miljøbevegelsen.

Mangler tydelige krav

SV er glade for at regjeringen legger vekt på at havvindnæringa skal kunne eksistere sammen med de andre havnæringene.

– Men her er det på ingen måte tydelige nok krav. Hvis vi ikke sørger for sameksistensen nå i første fase av havvindeventyret, kan det bli trøbbel for næringen i framtida, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

For NHO er det sentralt at norsk, lokal leverandørindustri får ta del i utviklingen, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Under pressekonferansen sa Støre blant annet at dette om Utsira:

– Norges minste kommune får utsikt til det største vi skal gjøre.

Det ble også understreket at Utsira-samfunnet skal få noe igjen for at de får et gigantisk havvind-anlegg i synsfeltet.