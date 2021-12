Falske koronarykter om Kvadrat og flere kjøpesentre spres på nett

Det er ikke bare Kvadrat som opplever at det spres rykter om smitte på senteret. Det har gått rykter om smitte på flere kjøpesentre i landet. Rykter som viser seg å være falske.

Senterleder Renate Hjørnevik på Kvadrat har flere ganger måttet avkrefte ryktene om flere smittede på Kvadrat.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Både konspirasjonsteorier og falske nyheter sprer seg fortere enn omikron, sier UiO-professor Petter Bae Brandtzæg, som også er sjefforsker ved Sintef, til Adresseavisen.

Avisen skriver at det har gått rykte om at tolv smittede har handlet til jul på Sirkus Shopping i Trondheim. Senterleder Trine Foosnæs avkrefter at noe slikt har skjedd.

– Det er veldig trist at en så vill historie skal få spre seg slik den gjør. Det skal oppleves trygt å gjøre innkjøp i butikker, så det er unødvendig at dette skjer, sier hun.

Kvadrat måtte sende ut pressemelding

Lignende rykter har blitt spredt om kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, samt Herkules i Skien og Sørlandssenteret i Kristiansand.

Aftenbladet har tidligere skrevet om kronaryktene på Kvadrat.

Kvadrat har sett seg nødt til å sende ut en pressemelding for å avkrefte ryktene.

Brandtzæg tror det kan være flere grunner til at folk ønsker å spre falske historier.

– Det kan være for gøy eller for å skape uro og splid mellom folk. Under koronaen har det vist seg å være svært mange falske historier i omløp. Dette fordi det er en kontinuerlig krisesituasjon, og da oppstår ofte et umettet informasjonsbehov hvor slike historier får fritt spillerom, sier han.