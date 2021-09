Røykvarsel er første budet i de nye ladevettreglene

Mange av oss lader ofte elektrisk utstyr i rom som er uten røykvarsler, og om natten. Nå lanseres ti bud for de nye ladevettregelene.

Det gjelder å sjekke at røykvarslere er i orden. Første ladevettregel er «Lad i et rom med røykvarsler». Foto: Tor Richardsen / NTB

NTB

I en undersøkelse sier 27 prosent av de spurte at de lader i rom der det ikke finnes røykvarsler.

Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If lanserer de ti nye ladevettreglene. Første ladevettregel er «Lad i et rom med røykvarsler». Den årlige Brannvernuka starter mandag.

– Dessverre har det vært flere alvorlige branner om natten det siste året som har startet i ladeutstyr eller batteri, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap håper at rådene vil hjelpe folk til å lade tryggere.

– Vi omgir oss med stadig flere saker og ting som lades, og det er viktig å bruke godt ladevett, sier seksjonssjef Jon Eirik Holst.

Ladevettreglene:

1. Lad i rom med røykvarsler

2. Lad når du er våken og til stede

3. Les og følg produsentens bruksanvisning

4. Bruk helst original lader

5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne

6. Ikke lad i senga

7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann

8. Bytt ut skadd utstyr

9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt

10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110