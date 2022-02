Dette er rådene til regjeringen før dagens pressekonferanse

De fleste tiltakene fjernes. Isolasjonsplikt blir en «anbefaling». Og meteren kan legges bort. Dette blir trolig hovedpunktene på regjeringens pressekonferanse klokken 10.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det skal åpnes, men ikke festes, sier Støre. Utelivsbransjen er ikke enige.

Praktisk talt full gjenåpning. Det blir trolig budskapet når statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 10:00 lørdag formiddag.

Lørdag morgen kom både FHi og Helsedirektoratet med sine anbefalinger overfor myndighetene. Begge går inn for lettelser.

Dette er lettelsene de anbefaler:

De fleste smittevernstiltak kan fjernes.

Isolasjonsplikten gjøres om til en anbefaling.

Hvis man har sympotomer, bør man teste seg. Grupper som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved Covid-19, anbefales å dra til lege. Da kan man vurdere medisiner i sykdomsforløpet.

Munnbind er kun aktuelt for personer med økt risiko for sykdom.

Fredag skrev flere medier at det gikk mot full gjenåpning.

– Samfunnet kan gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, står det i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet og FHI.

De siste detaljene files på til siste stund før pressekonferansen. Helsedirektoratet tror smitten vil øke i et par uker til, før smittetoppen er nådd. Vaksinasjon er fortsatt et viktig tiltak.

Og rådet er klart: vi skal holde oss hjemme om vi blir smittet, og fortsette å teste ved symptomer.

Også når samfunnet er tilbake «i en normal hverdag», bør vi holde oss hjemme om vi blir forkjølet eller får luftveissymptomer. Når symptomene er i bedring, kan du gå tilbake i jobb, skole eller barnehage, skriver direktoratet.

De mener gode råd vil være nødvendig og betryggende for folk i en overgangfase.

– SARS-CoV-2 er en ny og annerledes sykdom som endrer seg med virusvarianten som er i omløp. Det vil sannsynligvis ta noe tid før vi lærer oss betydningen av den, skriver de til regjeringen.

Fakta Se hele helsedirektoratets smørbrødliste til regjeringen her: Ved overgang til normal hverdag, kan de fleste tiltak fjernes og kun generelle smitteforebyggende råd (som å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til syke, ha god hånd- og hostehygiene og regelmessig renhold) gjelde for befolkningen. Vaksinasjon vil fortsatt være et viktig tiltak.

I en normal hverdag anbefales testing for SARS-CoV-2 på klinisk indikasjon. I tillegg kan det være aktuelt å anbefale grupper med særlig risiko for alvorlig forløp av covid-19 å oppsøke lege ved nyoppståtte luftveissymptomer, for vurdering og prøvetaking med tanke på eventuell medikamentell behandling for covid-19.

Når isolasjonsplikten ved covid-19 bortfaller vil det generelle rådet til befolkningen være å holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon, også dersom en har testet positivt for covid-19, til symptomene er i bedring og allmenntilstanden tilsier at en kan gå tilbake til jobb, skole og barnehage.

I en normal hverdag der det ikke er et mål om å begrense smittespredning av SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens i befolkningen, men der det er høyt smittepress, kan munnbind være aktuelt i enkelte situasjoner for å beskytte personer med økt risiko for alvorlig sykdom.

I perioder med høyt smittepress kan det være aktuelt å opprettholde enkelte av anbefalingene for grupper som fremdeles vil ha økt risiko for alvorlig sykdom, for eksempel om å begrense antall nærkontakter.

Personer med enkelte underliggende sykdommer eller tilstander vil kunne ha betydelig økt risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19, slik de kan ha ved andre infeksjonssykdommer. De bør som ellers rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendighet av skjerming i perioder med mye smitte.

Beredskap for nye varianter med bedre spredningsevne og større virulens må være på plass. Les mer

Sol, sommer og sol

Statsminister Jonas Gahr Støre ga fredag klart uttrykk for at det vil bli lettelser. Men det er ingen grunn for ellevill feiring på byen, mener han. Han husker nok godt sommerstemningen fra 25. september i 2021: Sol, sensommer og berusende ord fra Solberg-regjeringens pressekonferanse: tiltakene skulle oppheves.

Det var øl og særdeles god stemning på mange av landets skjenkestuer.

Køene fra de mest populære utestedene strakte seg flere hundre meter ut i gaten og det var tilløp til ren eufori på dansegulvene. Men i desember økte smitten igjen, og det ble en ny runde med tiltak - denne gang var det Støre-regjeringen som måtte stenge ned.

Gledeseksplosjonen etter halvannet år med krav og anbefalinger, er ikke nødvendigvis noe man skal gjenta, mener Jonas Gahr Støre.

Slik så det ut i Oslo sentrum i september:

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Paal Audestad / Aftenposten

– Når det er rett å lette ytterligere, så bør det ikke markeres i form av en feiring, slik mange markerte forrige gang. For pandemien kan overraske oss igjen, sier Støre til VG og nevner at man fortsatt har utsatte grupper.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg skal også delta på pressekonferansen.

Et annet viktig punkt fremover handler om sykefravær. Det siste hinderet for å friskmelde samfunnet etter den pinefulle pandemien, er nettopp det høye sykefraværet. Ifølge Folkehelseinstituttet er vi fortsatt ikke på smittetoppen, noe som kan bety at sykefraværet øker fremover.

Flere har pekt på at kravene til karantene og isolasjon ikke er forholdsmessige. 800.000 nordmenn kan ha sittet i karantene for det som nå omtales som en forkjølelse.

Blir man syk i dag, skal man isolere seg i fire døgn. Har man symptomer, må man i tillegg være feberfri i minst 24 timer.

Ifølge VG anbefaler nå helsemyndighetene å gjøre isolasjonsplikten om til en anbefaling.

Fra meter til centimeter

Meteren har vært med oss i både tykt og tynt. Da forrige gjenåpningsdag ble proklamert, pakket daværende helseminister Bent Høie symbolsk sammen tommestokken.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Det gikk ikke mange månedene før den ble tatt ut av verktøybeltet igjen. Meteren har vært problematisk for utelivsbransjen av flere grunner.

Markus Gjelseth eier sammen med broren en rekke restauranter og utesteder i Oslo. Han oppsummerer konsekvensen av meteren enkelt:

– Meteren gjør at man går i underskudd i stedet for overskudd, sier Gjelseth.

Han sier at det er fantastisk hvis man lørdag igjen kan åpne opp igjen.

– Denne dagen har vi gledet oss til siden desember. Vi er klare for å gire opp med en gang. Jeg tror også mange er klare for å dra ut og kose seg. Vi gleder oss til å se folk slippe seg litt mer løs igjen, sier Gjelseth.

Han etterlyser videre også en plan for hvordan man skal håndtere eventuelle nye bølger, og er klar på at utelivsbransjen har tatt en uforholdsmessig stor støyt for fellesskapet.

Med unntak av meteren, munnbind og karantene- og isolasjonsreglene, må arrangører som i dag planlegger for mer enn 200 i publikum, utarbeide en skriftlig plan for hvordan smittevernet skal opprettholdes.