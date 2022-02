Støre: – Nå er tiden inne – vi fjerner nesten alle koronatiltakene

Nå fjernes praktisk talt alle smitteverntiltakene. Helseministeren utelukker ikke at hun vil danse litt, men Støre understreker samtidig at pandemien ikke er over.

En fornøyd statsminister kunne lørdag melde om at samfunnet skal tilbake til normalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Kjære alle sammen. Dette er dagen vi har ventet på!

Slik innledet Jonas Gahr Støre dagens pressekonferanse, før han la munnbindet symbolsk på innerlommen.

Tiltakene avvikles med umiddelbar virkning. Norge er nå praktisk talt fullt gjenåpnet.

Støre fjerner tiltakene av disse fire grunnene:

Omikronvarianten gir ikke like alvorlig sykdom.

Selv om smitten stiger, er andelen som blir lagt inn på sykehus lav.

Vi er godt beskyttet av vaksiner.

Sykefraværet er høyt, men håndterbart.

– Vi er ikke tjent med å skyve pandemien ut i tid. Samtidig er noen engstelige for at vi slipper opp for fort. Det har jeg respekt for etter det vi har opplevd, sier Støre.

– Klem en venn. Det skal jeg gjøre

Men pandemien er ikke over, understreker Støre, som ikke vil at folk skal bruke ordet «feiring». Viruset er blant oss, antall sykehusinnleggelser har økt fra forrige uke - og nye virusvarianter kan endre spillereglene fort.

Støre trakk frem at pandemien har hatt store konsekvenser for noen, og at den for noen ikke er over, selv om andre går over i en normal hverdag. Han trakk frem ettervirkninger og psykisk helse.

– Det er langt tøffere å leve et begrenset liv, når alle andre går tilbake til det normale, og man må gjøre det alene. Vi skal tenke på dem som har mistet sine kjære, og dem som har mistet livsverket, sier Støre.

Helseminister Ingvild Kjerkol oppfordret folk til å fokusere på hyggelige opplevelser fremover.

– Det er på tide å fylle opp minnebanken med andre opplevelser. Klem en venn. Det skal jeg gjøre. Og hvis det ikke er kamera i nærheten, kan det være at jeg skal danse litt, smilte Kjerkol.

Husker du hvordan man danser? Nå kan du gjøre det igjen, helt lovlig, på utestedene. Dette eldre arkivbildet fra Oslo viser hvordan det kan se ut. Helseminister Ingvild Kjerkol ga under pressekonferansen uttrykk for at hun selv vil vurdere en slik aktivitet.

I tråd med anbefalingene

I forkant av pressekonferansen hadde FHI og Helsedirektoratet anbefalt lettelser. Her er hovedtrekkene:

De fleste smitteverntiltak kan fjernes.

Isolasjonsplikten gjøres om til en anbefaling.

Hvis man har symptomer, bør man teste seg. Grupper som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved covid-19, anbefales å dra til lege.

Meter og munnbind fjernes. Personer med økt risiko for sykdom kan fremdeles måtte bruke munnbind.

Fakta Helsedirektoratets forslagsliste til regjeringen: Ved overgang til normal hverdag, kan de fleste tiltak fjernes og kun generelle smitteforebyggende råd (som å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til syke, ha god hånd- og hostehygiene og regelmessig renhold) gjelde for befolkningen. Vaksinasjon vil fortsatt være et viktig tiltak.

I en normal hverdag anbefales testing for sars-cov-2 på klinisk indikasjon. I tillegg kan det være aktuelt å anbefale grupper med særlig risiko for alvorlig forløp av covid-19 å oppsøke lege ved nyoppståtte luftveissymptomer, for vurdering og prøvetaking med tanke på eventuell medikamentell behandling for covid-19.

Når isolasjonsplikten ved covid-19 bortfaller vil det generelle rådet til befolkningen være å holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon, også dersom en har testet positivt for covid-19, til symptomene er i bedring og allmenntilstanden tilsier at en kan gå tilbake til jobb, skole og barnehage.

I en normal hverdag der det ikke er et mål om å begrense smittespredning av sars-cov-2 eller andre luftveissagens i befolkningen, men der det er høyt smittepress, kan munnbind være aktuelt i enkelte situasjoner for å beskytte personer med økt risiko for alvorlig sykdom.

I perioder med høyt smittepress kan det være aktuelt å opprettholde enkelte av anbefalingene for grupper som fremdeles vil ha økt risiko for alvorlig sykdom, for eksempel om å begrense antall nærkontakter.

Personer med enkelte underliggende sykdommer eller tilstander vil kunne ha betydelig økt risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19, slik de kan ha ved andre infeksjonssykdommer. De bør som ellers rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendighet av skjerming i perioder med mye smitte.

Beredskap for nye varianter med bedre spredningsevne og større virulens må være på plass. Les mer

Lettelsene til regjeringen er i hovedsak tråd med anbefalingene fra fagmiljøene, selv om Helsedirektoratet anbefalte isolasjon ved covid-smitte og regjeringen landet på at det holder å være hjemme.

Helseminister Ingvild Kjerkol under lørdagens pressekonferanse.

Helseminister Ingvild Kjerkol oppsummerer det slik:

– Vi forlater meter og munnbind og står igjen med sunn fornuft og hensyn til andre.

Trafikklysmodellen i skolene fjernes også.

– Voksne skal teste seg og holde seg hjemme i fire dager om de er positive. Barnehagebarn og skolebarn skal ikke holde seg hjemme, sa Kjerkol.

Alle innreisetiltak oppheves, men Kjerkhol sier de har mulighet til å gjeninnføre koronasertifikat og innreiserestriksjoner om det skulle bli nødvendig.

Nå blir det slutt på lange køer ved teststasjonene langs grensen, som her på Svinesund i desember. Alle innreisetiltak blir opphevet.

– Flere vil legges inn

Direktør i folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at 40 prosent flere ble innlagt på grunn av covid-19 i inneværende uke, enn i forrige uke. Hun forventer også at flere vil legges inn i tiden fremover.

Stoltenberg sier at de tror at smittetoppen ikke er nådd for hele landet, men at det nærmer seg. Selve virkningen av smittetoppen i form av sykehustall og alvorlig syke, vil først gjøre seg gjeldende i etterkant av smittetoppen.

– Korona kan komme tilbake både i kjente og nye varianter. Det må vi være forberedt på. I dag er vi glade for frihet fra tiltak, men vi skal ikke ta fri, sier Stoltenberg.

– Jeg minner om at omikron kan gi alvorlig sykdom for enkelte, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vil helst ikke ha september-scener på nytt

Statsminister Jonas Gahr Støres advarsler mot for sterk feiring, henger nok sammen med at han husker partystemningen 25. september i 2021: Sol, sensommer og berusende ord fra Solberg-regjeringens pressekonferanse: tiltakene skulle oppheves.

Køene fra de mest populære utestedene strakte seg flere hundre meter ut i gaten og det var tilløp til ren eufori på dansegulvene. Men i desember økte smitten igjen, og det ble en ny runde med tiltak – denne gang var det Støre-regjeringen som måtte stenge ned.

Slik så det ut i Oslo sentrum i september:

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Paal Audestad / Aftenposten

– Jeg er veldig klar på at dette ikke er et budskap om at det nå er over, sa Støre på pressekonferansen.

Kjerkhol var klar på at budskapet fra regjeringen ikke var å dra ut og feste, men at det nå handler om å tenke mer selv.

Flere har pekt på at kravene til karantene og isolasjon ikke er forholdsmessige. 800.000 nordmenn kan ha sittet i karantene for det som nå omtales som en forkjølelse.