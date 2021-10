Den nye regjeringen er presentert

Se direkte fra Slottsplassen da regjeringen til Jonas Gahr Støre presenteres.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Dette er en spesiell dag å ta ansvaret på. Mine tanker går til de rammede etter tragedien i Kongsberg, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter presentasjonen.

Jonas Gahr Støres unge og kvinnetunge regjeringslag ble møtt med blomster og gratulasjoner på Slottsplassen torsdag ettermiddag.

Hundrevis av mennesker hadde møtt fram på Slottsplassen for å ta imot den nye regjeringen, også aktivister fra ulike organisasjoner som vil overbringe sitt budskap til landets ferske ledere.

«Redd Ullevål sykehus» og «La olja ligge» var blant parolene som var å se utenfor Slottet.

Men også klemmer og blomsterbuketter var å få for Støre, for anledningen ikledd rødt slips. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk på sin side for et grønt.

I alt var det 19 nye statsråder samlet på Slottsplassen, ti kvinner og ni menn.

Her er regjeringen Støre på plass rundt Kongens bord.