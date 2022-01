Kilder til Aftenposten: Regjeringen vil trolig avvikle skjenkestoppen og gi store lettelser i videregående skole

Elevene på videregående skole skal få slippe å gå på rødt nivå fremover.

Det blir igjen lov å skjenke alkohol, men ikke til langt på natt, og det vil komme store lettelser i koronatiltakene for videregående skole. Det sier kilder til Aftenposten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen vil på en pressekonferanse klokken 19 i kveld fortelle hva som skjer med de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført før jul.

De endelige avgjørelsene blir gjort på en regjeringskonferanse nå i ettermiddag.

En kilde som er informert om prosessen opplyser til Aftenposten at forbudet mot å skjenke alkohol vil bli opphevet, men kun frem til et visst tidspunkt på kvelden.

Ifølge en kilde med kjennskap til prosessen vil det også bli store lettelser i videregående skole, og rødt nivå vil bli opphevet.

Å innføre rødt nivå for de eldste elevene var ett av de mest kontroversielle tiltakene fra regjeringen, fordi de gikk mot faglige råd. Både FHI og Helsedirektoratet mente det var unødvendig. De pekte på at elevene hadde lave smittetall, og at de fleste var vaksinert.

Regjeringen vurderer å gå rett til grønt nivå. I trafikklysmodellen som er innført for skolene, er det nivået med færrest smitteverntiltak. Vurderingen er at omikron-viruset smitter så raskt at det vil være lite hjelp med gult nivå.

Gult nivå er også vanskelig å gjennomføre på videregående skole, fordi elevene følger programfag og dermed ikke får undervisning i faste grupper som i grunnskolen.

Oslos skolebyråd Sunniva Eidsvoll Holmås uttalte til Aftenposten onsdag at grønt nivå på videregående skole kan bli en mulighet i Oslo – i kombinasjon med massetesting.