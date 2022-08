VG: Ny video viser tredje mann som mishandler svaner i Stavanger

To menn har status som mistenkt etter at flere svaner ble mishandlet i Stavanger torsdag kveld. Nå viser en ny video at enda en mann kan ha vært involvert.

Videoen som viser to menn i aksjon, ble først publisert på «Rasisme i Norge» sin Instagram-profil. En annen video viser at enda en person kan ha vært involvert.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag har VG fått tilgang til en video som viser at tre menn var involvert i mishandlingen av flere svaner Breiavannet i Stavanger torsdag kveld. Ifølge politiet er det to menn som til nå har status som mistenkt i saken.

Jourhavende jurist i Sørøst politidistrikt, Kjetil Solhaug, sier at VG at de ikke er kjent med at en tredje person er involvert.

– Vi har to mistenkte som vi ønsker å få avhørt. Planen er å gjøre det i løpet av helgen, men vi har hatt problemer med å få tak i dem, sier Solhaug.

Torsdag gikk politiet ut og ba om tips i saken. Solhaug sier at de har fått inn en god del tips og at de har avhørt en rekke vitner.

Hendelsen skal ha skjedd klokken 22.30 torsdag kveld, og politiet har opprettet en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven. Mannen som har sendt videoen til VG ønsker ikke å stå fram med navn, men understreker til avisen at han så tre menn som mishandlet svanene.

Les også To menn mistenkt for angrep på svaner i Stavanger: – Ussel måte å forholde seg til dyr på

I denne videoen ser vi to menn som angriper svanene. Vær obs på sterke bilder: