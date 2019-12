Rekordmange har vaksinert seg mot influensa

Aldri før har så mange vaksinedoser blitt bestilt. Også blant sykehusansatte er andelen vaksinerte rekordhøy.

Aldri før har så mange vaksinert seg mot influensa. Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Litt i overkant av 810.000 doser er bestilt til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom, samt til helsepersonell. I tillegg har Folkehelseinstituttet (FHI) og de andre legemiddelgrossistene til sammen sendt ut over 190.000 doser til landets apotek, skriver Aftenposten.

Antallet vaksinedoser til målgruppene har økt med over 13 prosent sammenlignet med hele forrige influensasesong.

Ifølge FHI bekrefter dette trenden med at stadig flere i målgruppene tar influensavaksine hvert år.

Også sykehusansatte er godt beskyttet mot årets influensa. I høst har andelen vaksinerte blant de 20.000 ansatte på Oslo universitetssykehus kommet opp i 80 prosent. I fjor var det 73 prosent som tok vaksinen, i 2016 var andelen 35 prosent.

– Dette er et resultat av systematisk arbeid for å øke kunnskapen om og påvirke holdningene til influensavaksinasjon, overlege Ragnhild Raastad ved avdelingen for smittevern på Oslo universitetssykehus.

