Statsministeren om 204 bomkroner fra Kristiansand til Lyngdal: – Selvfølgelig høyt

– Det er selvfølgelig høyt, men det er også en av utfordringene når vi bygger så mye veier. Da kommer det også en belastning. Nå har jeg jo vært under nitidig lobbyvirksomhet i mange år for at vi skal bygge disse veiene, og nå får dere dem, svarer Erna Solberg til Fædrelandsvennen på spørsmål om hun synes den skisserte bompengebelastningen for privatpersoner blir for høy.

Tirsdag var Solberg på rundtur i Vest-Agder, og i de fleste kriker og kroker var vei et tema sørlendingene ønsket å snakke om.

Må unnskylde veiutbygginger

– For tiden reiser jeg rundt i hele landet og nesten alle steder må jeg på vegne av regjeringen unnskylde for at det kan ta tid på veiene på grunn av veiarbeid. Etter at vi kom i regjering har veiutbyggingen i Norge økt med 75 prosent, sa Solberg med en viss stolthet i stemmen.

Nye Veier er godt i gang med å bygge den nye europaveien gjennom landsdelen. På strekningen mellom Kristiansand og Lyngdal er det planlagt ni bomstasjoner, og en skissert kostnad på 204 kroner hver vei.

Ingen bomavtale

Bompenger har blitt en emosjonell og langdryg politisk debatt.

Tirsdag uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale at de fire regjeringspartiene fremdeles ikke har fått på plass en bomavtale.

– Det viktigste er at vi reelt får gjort noe som faktisk reduserer bompenger både utafor de store byene, men også i byene. Vi er i nærheten av målet. Bompengebelastningen har vært for høyt. Særlig i de største byene. Samtidig som vi må ha en balanse som varetar videre utvikling av kollektivtrafikken, sier Dale til NTB.

Slik har Solberg opplevd bomforhandlingene:

– Vi har hatt en positiv dialog, og jeg mener det er konstruktiv vilje til å finne gode løsninger. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sier Solberg til Fædrelandsvennen.

Tre kroner per kilometer

Foreløpige beregninger på nye E 39 viser at bilistene må betale 2,65 kroner per kilometer gjennom Sørlandet.

Dagens 76 kilometer lange strekningen mellom Kristiansand og Lyngdal vil koste over tre kroner per kilometer. Reisetida reduseres fra rundt 70 til 37 minutter.

– Hvor går grensen for hva man kan betale, Solberg?

– Man må hele tiden gjøre en vurdering på avvisningseffekten av at man har en så høy pris. Alternativet er rett og slett at man venter med å bygge parseller fordi det blir for dyrt, og at man må vente til de andre er nedbetalt før man setter i gang neste prosjekt, sier statsministeren.

Erna Solberg mener de positive ringvirkningene av ny vei er viktigere den økonomiske belastningen sørlendingene må ta.

– Dette er et oppdrag vi er gitt, og jeg opplever at veien har vært sterkt ønsket, mener Solberg.