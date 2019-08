Det sto om liv og død. Likevel brukte politiet 15 minutter til Bærums-moskeen.

Klokken 16.07 mottar Oslo politidistrikt en nødsamtale fra moskeen.

En mann kledd i uniform, hjelm med kamera og bevæpnet med rifle og hagle har tatt seg inn i Al-Noor-moskeen like utenfor Bærum. Flere skudd er blitt avfyrt.

Samtidig starter klokken å tikke for politiet.

Rykket politiet raskt nok ut da terror- og drapssiktede Philip Manshaus gikk til angrep mot moskeen? Skal man legge politiets egne krav til grunn, er svaret «nei».

Kravet er syv minutter, brukte 15

Politiets responstid viser tiden det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politipatrulje er på stedet.

De stedene hvor det bor mer enn 20.000 innbyggere, som i Bærum, er det ventet at ved halvparten av alle oppdrag som haster så skal den første patruljen være på plass innen syv minutter. I åtte av ti hasteoppdrag skal responstiden være elleve minutter eller kortere.

Disse kravene gjelder oppdrag der det er fare for at liv kan gå tapt og det er øyeblikkelig behov for politiets innsats.

Da de to første politipatruljene kom frem til moskeen, hadde det gått 20 minutter siden politiet mottok den første nødsamtalen.

Det tok 15 minutter fra Oslo-politiet ga oppdraget «Prioritet 1» og beordret raskest mulig utrykning, til første patruljebil kom frem.

Det vil si at selv etter at politiet var klar over adressen og at skyting pågikk, brukte patruljene over dobbelt så lang tid som politiets eget krav.

Fakta: Krav til politiets responstid Det stilles to ulike krav til responstid. Disse varierer ut fra hvor mange innbyggere det er i politiets nedslagsfelt. Det ene kravet sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 50 prosent av oppdragene (median) og det andre sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av oppdragene (80 prosentil). Krav til median på 20 minutter innebærer for eksempel at politiet skal ha en responstid på 20 minutter eller kortere i halvparten av hasteoppdragene. Et krav på 30 minutter for 80 prosent av oppdragene vil si at 80 prosent av oppdragene skal ha en responstid på 30 minutter eller kortere. Følgende krav gjelder for de ulike tettstedskategoriene (median og 80 prosentil): Steder med mer enn 20.000 innbyggere: 7 minutter og 11 minutter. Steder med 2000-19.999 innbyggere: 10 minutter og 19 minutter. Mindre enn 2000 innbyggere: 16 minutter og 30 minutter. Angrepet på moskeen i Bærum: 20 minutter.

Politistasjon under ti minutter unna

Søndag startet id-feiringen. Hadde den terror- og drapssiktede 21-åringen valgt å angripe moskeen da, og ikke kort tid etter bønnen lørdag ettermiddag, kunne angrepet fått langt større konsekvenser i form av tapte menneskeliv.

Da Manshaus kom til moskeen lørdag, var den nesten helt tom. Det sitter derimot tre menn i bønnerommet. Mohammed Rafiq (65), Mohammed Iqbal (75) og en mann i 40-årene.

Rafiq og Iqbal fortalte i et intervju fredag om hvordan de overmannet gjerningsmannen og kjempet for livet i de 20 minuttene frem til politiet ankom.

– Det var fryktelig lenge. Jeg lurte hele tiden på når det kom hjelp, sa Rafiq.

– Tre ganger var han i ferd med å komme ut av grepet mitt, men av en eller annen grunn klarte jeg å holde ham nede. Jeg fikk uante krefter takket være Gud, sa mannen.

Moskeen i Bærum ligger under området «GDE 2» i Oslo politidistrikt, som omfatter Asker, Bærum og tidligere Majorstuen politikrets. Hovedkvarteret ligger ved Sandvika politistasjon, bare seks kilometer unna moskeen.

Innenfor fartsgrensen tar det ni minutter å kjøre fra politistasjonen til moskeen, ifølge Google Maps.

Men da terroralarmen gikk lørdag, var de nærmeste tilgjengelige politipatruljene i hele Oslo vest, Bærum og Asker langt vekk.

Den første patruljebilen som rykket på alarmen, kjørte fra Lommedalen.

Den andre politibilen som var ledig, tok veien helt fra Oslo sentrum.

Oslo-politiets reaksjon da terroralarmen gikk lørdag, står også i kontrast til resten av landet.

Til sammenligning har politiet i Troms og Finnmark en median utrykningstid på syv minutter i løpet av 131 hasteutrykninger i første tertial 2019.

Fakta: Median Medianen er den verdien av en variabel (for eksempel responstid) som ligger midt i det statistiske materialet, det vil si at like mange individer i materialet har verdier over medianen som under den. Medianen foretrekkes fremfor gjennomsnitt når man ønsker å beskrive den sentrale tendensen i materialet og ikke vil gi ekstreme verdier stor vekt.

Hvorfor brukte politiet så lang tid?

Oslo-politiet har tidligere vist til at innringer snakket dårlig norsk og at melderen brukte mobiltelefon uten SIM-kort.

Det forklarer imidlertid bare fire minutter av tidsbruken.

På spørsmål fra Aftenposten, utdyper Oslo-politiet hva som gikk galt lørdag:

– Første patrulje som ble sendt til stedet, var på vei til et annet oppdrag i Lommedalen og ble omprioritert til dette oppdraget. På grunn av veiarbeid tok det noe lengre tid til de var på stedet, sier fungerende leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt Gunn Anita Bjørnbakk.

– Den andre patruljen som kom til stedet samtidig hadde kort tid i forveien avsluttet et planlagt oppdrag i Oslo sentrum. Det var nærmere 20 patruljer som var på dette oppdraget.

– Mener Oslo politidistrikt at responstiden lørdag var akseptabel?

– Vi hadde ideelt sett ønsket at vi var på stedet tidligere på dette oppdraget.

– Hvilke refleksjoner gjør dere om de potensielle konsekvensene ved en slik responstid hvis gjerningsmannen hadde valgt en annen dag, som for eksempel søndag da det ville ha vært langt flere til stede i moskeen?

– Det blir spekulasjoner. Ved alle typer oppdrag gjøres det fortløpende vurderinger ut ifra de opplysningene politiet er kjent med. Vi søker alltid å løse oppdraget på best mulig måte. Vi gjennomgår også alle større oppdrag for å lære, og i denne saken har arbeidet med dette allerede startet.

– Sviktet politiet i dette tilfellet?

– Oslo politidistrikt skulle gjerne sett at responstiden på dette aktuelle oppdraget hadde vært kortere, sier Bjørnbakk.

Brukte lengre tid enn til Utøya brygge 22. juli

Lørdag 10. august brukte Oslopolitiet lengre tid på å kjøre til moskeen i Bærum, enn det tok for første politipatrulje å kjøre fra Hønefoss til Utøya brygge under den skjebnesvangre og sterkt kritiserte politiaksjonen 22. juli.

Den første politipatruljen P1 fra Hønefoss kjørte 19,8 kilometer fra Hønefoss politihus til Utøya brygge på 14–15 minutter.

22. juli brukte den første enheten D-36 fra Delta bare 29 minutter på å kjøre fire mil fra Oslo sentrum til Utøya brygge.

Grunnen til at politiets Utøya-aksjon gikk galt, skyldes flere andre årsaker.

Hønefoss-politiet brukte for eksempel nesten et kvarter på å komme seg ut av politistasjonen. Og da den første patruljen kom frem til Utøya, fikk politifolkene beskjed om å bli stående på land å observere, i stedet for å finne en båt å rykke raskest mulig ut til Utøya.

Delta på sin side kjørte feil. Misforståelser, svak ledelse og dårlige lokalkunnskaper førte til at det til slutt tok over 70 minutter før politiet kom til Utøya.

– Selvfølgelig ikke bra

– Siden politipatruljene i Bærum allerede var i bil da alarmen gikk, kan du si at de brukte like lang tid som den første patruljen til Utøya brygge, sier stipendiat Helge Renå ved Universitetet i Bergen, som skrev doktorgradsavhandling om politiets aksjon 22. juli.

– 15 minutter er mer enn kravet politiet selv har stilt til responstid. Isolert sett er det selvfølgelig ikke bra, særlig i et så bytett område som Bærum, sier Renå.

– «Prioritet 1» betyr at dette er en særlig tidskritisk hendelse. Det betyr at politipatruljene umiddelbart skal rykke dit, sier forsker Jenny Maria Lundgaard ved Politihøgskolen. Hun har skrevet doktorgrad om beslutningsprosessene ved politiets operasjonssentraler.

– 15 minutter er lenger enn kravet og mer enn ønskelig. Men det er vanskelig å si hva som gjorde at det ble slik i dette konkrete tilfellet. Det henger sammen med hvor langt unna patruljene befant seg, tilfeldigheter, geografi, antall patruljer og hvilke oppdrag som skjer samtidig.