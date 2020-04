Høie: Mer testing og bedre sporing viktig for mer åpning

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) klargjorde onsdag hva som må til for at flere av de restriktive tiltakene skal kunne bli lempet på. Se sendingen direkte her.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

NTB

Regjeringen er representert ved justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede.

Mer testing

– Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og vi er enige om at mer testing, bedre sporing og rask isolering av smittede vil være veldig viktig i neste runde, hvis vi skal åpne samfunnet mer og ha mindre inngripende tiltak, sa Høie på en pressekonferanse onsdag.

Regjeringen lettet tirsdag på noen av de mest inngripende tiltakene. Det ble blant annet klart at barnehagene åpner igjen 20. april og barneskolenes 1.–4. trinn én uke senere. Høie er glad for at også Oslo, til tross for høyere smittetall og stor befolkning, har bestemt seg for å følge de nasjonale rådene.

Samtidig er fremdeles mange sektorer og områder av samfunnet preget av nedstengning. Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni, reiser utenlands frarådes på ubestemt tid og hytteforbundet gjelder til 20. april.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) oppfordret nordmenn til å komme seg ut på tur i påskedagene, men unngå å utsette seg selv for unødig fare.

– Unngå å tenne bål i naturen, ikke ha fest eller samlinger, ta en båttur på fjorden, men bruk redningsvest, vis turvett, vis båtvett og i det hele tatt, bruk hodet, sier hun.

Mæland varslet samtidig at tiltakene kan bli strammet til igjen, hvis epidemien på ny skyter fart.

Smittede fra utlandet

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener man må ta høyde for at smittetallene kan stige de nærmeste ukene fordi mange nordmenn har kommet tilbake fra utlandet.

– Det har kommet mange mennesker fra utlandet de siste ukene. Mange av disse kan være smittet, og dette kan påvirke smittetallene de nærmeste ukene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han mener man derfor må være forberedte på at det kan komme flere smittede inn i statistikken framover.

Guldvog pekte også på at antall pasienter som ligger i respirator, har minket, og mener at dette tyder på at tiltakene virker.