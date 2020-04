Faren til Martine: Ble tilbudt millionbeløp etter drapet

Faren til Martine Vik Magnussen, som ble drept i London i 2008, skal ha blitt tilbudt 50 millioner dollar av familien til drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

Faren til drepte Martine Vik Magnussen, Odd Petter Magnussen, sier han avslo tilbudet om penger fra familien til den drapsmistenkte. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

NTB

Martine Vik Magnussen ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde. Foto: Metropolitan Police Handout / NTB scanpix.

Britisk politi har siktet Farouk Abdulhak for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol. Foto: Metropolitan Police Handout / NTB scanpix.

Det forteller Martines far, Odd Petter Magnussen, i en ny NRK-podkast.

Farouk Abdulhak, som er mistenkt for å ha drept og voldtatt Magnussen, oppholder seg i hjemlandet Jemen, som verken har utleveringsavtale med Storbritannia eller Norge. Faren hans, milliardæren Shaher Abdulhak, skal ha tilbudt pengesummen i 2011 for å gjøre opp for sønnen.

Summen på 50 millioner dollar, som tilsvarer rundt 523 millioner kroner i dag, skal ha blitt tilbudt via den danske sikkerhetsrådgiveren Lars Boye Matsen, ifølge Nettavisen , som siterer podkasten.

– Jeg skjønte med en gang hva dette var, nemlig et tilbud om blodpenger, sier Odd Petter Magnussen til NRK.

Faren sier det ville vært stikk i strid med hans verdier å takke ja til penger.

– Jeg skal ikke tjene én krone på Martines sak og ville ikke gi faren den fordelen det ville være å løse saken på den måten.