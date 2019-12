Faktisk.no: Nei, det er ikke historisk stor motstand mot EØS

Påstand

«Aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere.»

Nettavisen, 27.11.2019

Konklusjon: Faktisk helt feil

Nettavisen skrev at en ny måling fra Sentio viser at motstanden mot EØS-avtalen aldri har vært større. Målingen viser imidlertid det motsatte: Nei-siden får den laveste oppslutningen Sentio har målt. Heller ikke om vi ser på spørsmålet om velgerne foretrekker EØS eller en handelsavtale med EU, viser de ferske tallene noen rekordhøy motstand. Alternativet med handelsavtale fikk betydelig høyere oppslutning i 2012 enn i den ferske målingen. Nettavisen har endret tittel, ingress og deler av teksten etter at Faktisk.no tok kontakt.