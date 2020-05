Smittetallene vil fortsette nedover, spår FHI

Fram mot slutten av mai er det mest sannsynlig at antallet koronasmittede vil fortsette å falle, viser de siste beregningene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har skissert tre ulike framtidsscenarioer dersom koronasmitten igjen øker i samfunnet. Men sannsynligheten for nye, høye smittetopper er svært liten, sier avdelingsdirektør Line Vold. Her sammen med assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

I sitt siste framtidsscenario anslår FHI at fram til 12. mai vil i snitt 155 nordmenn daglig bli smittet av covid-19. Den påfølgende uka vil tallet synke til 143, og om tre uker er tallet 136, ifølge rapporten, som er datert 5. mai.

Tallene omfatter smittede både med og uten symptomer på sykdom.

Samtidig tror FHI at antallet sykehusinnleggelser vil falle til 34 innen 25. mai. Av disse vil 12 trenge behandling med respirator.

I dag er smittetallet (R) rundt 0,6, det vil si at hver smittet i snitt sprer koronaviruset til færre enn én ny person. Dersom smittetallet imidlertid skulle øke fra slutten av mai som følge av at det nå lempes på en rekke koronatiltak, setter FHI opp tre mulige scenarioer:

Ved et smittetall på 1,1 vil utbruddet gradvis øke fra september og nå en topp med mellom 400 og 500 sykehusinnleggelser i januar.

Øker smittetallet til 1,2, kommer toppen tidligere med nærmere 1.400 sykehusinnleggelser i desember.

Med et smittetall på 1,3 vil en langt høyere smittetopp komme i oktober, med mellom 2.600 og nærmere 2.800 sykehusinnleggelser.

Sannsynligheten for en slik utvikling er imidlertid svært liten, understreker avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Vi regner med at sannsynligheten for at det blir behov for flere enn 1.000 intensivsykehusplasser, er 1,5 prosent, heter det i rapporten.

Sannsynligheten for at det blir behov for flere enn 500 intensivplasser, beregnes til 2,5 prosent.