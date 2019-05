Huaweis sikkerhetsdirektør i Norge slutter

Orderløkken begynte i stillingen i Huawei i fjor vår, og sier at han går til Posten etter å ha fått et tilbud som han selv kaller en interessant og mer operativ stilling, skriver E24.

– Jeg fikk et godt tilbud fra Posten om en nyetablert stilling som jeg fant veldig interessant. Den er litt mer operativ enn den jeg har i Huawei i dag. Etter at jeg tok stillingen i Huawei, endret jo klimaet seg noe rundt selskapet, og det påvirket hvordan den stillingen ble, sier han.

Huawei er kommet i hardt vær etter at USAs president Donald Trump avgjorde at selskapet utgjør en sikkerhetstrussel på grunn av sine bindinger til Kinas myndigheter, og erklærte deres produkter uønsket i USA.

Siden har flere andre land utelukket selskapet fra utviklingen av det nye 5G-nettverket på grunn av frykten for spionasje. Huawei avviser dette og påpeker at selskapet er et privateid selskap.

Orderløkken sier at situasjonen har satt sitt preg på selskapet og dem som jobber der, og at det har vært en todelt opplevelse å jobbe der.

– På en side ser du et selskap som tar sikkerhet på alvor og gjør de kan for å ha en god intern sikkerhet. På den andre siden ser du påstander og hentydninger til at selskapet gjør noe som ikke er riktig, sier han.