Undersøkelse: Fire av ti har syklet beruset

Flere enn fire av ti har syklet når de har vært beruset, og to av ti dropper hjelmen.

NTB

Det fremgår av en landsomfattende undersøkelse Kantar har gjennomført for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring blant norske syklister som har syklet minst én gang eller mer det siste året.

Ett av funnene er at nesten halvparten – 43 prosent – innrømmer å ha syklet i beruset tilstand.

– Når du drikker, svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen – og det mye fortere enn man tror. Da utgjør du en fare både for deg selv og andre. Derfor mener vi at folk bør tenke om sykkelen som de tenker om bilen: La den stå hvis du har drukket, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

54 prosent oppgir at de alltid bruker hjelm, og 19 prosent at de gjør det som oftest. Likevel er det fremdeles nesten to av ti – 19 prosent – av oss som sjelden eller aldri tar på oss hjelmen.

Det er på de korte turene at de fleste oftest dropper hjelmen. På toppen av lista er turer til butikken og andre ærender med 45 prosent, fritidsturer med 30 prosent og andre småturer med 28 prosent.