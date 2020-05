Korona­konsekvens: «Alle» vil ha valp

Med hjemmekontor, mer tid til å gå tur og være med familie eller mye tid alene kan det se ut til at flere har fått den siste dytten de trengte for å kjøpe hund.

Flere advarer mot å skaffe seg en søt valp fra Finn uten å tenke gjennom ansvaret og frykter nå mange omplasseringer etter hvert. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

NTB

– Folk sitter på hjemmekontor, kanskje til utpå høsten. Det har nok vært mange familieråd den siste tiden. For noen er det noe de har kommet på nå nylig, andre har tenkt på å skaffe seg hund lenge. Nå kan folk være hjemme under valpetiden, sier Torill Groth ved Kennel Trinento til Adresseavisen. Hun driver med oppdrett av schæfer og whippet og har merket stor pågang. De fikk blant annet mer enn 20 henvendelser på to whippetvalper og måtte si nei til ti som ønsket seg schæfervalp.

På finn.no ble det i mars gjort 29.905 søk etter «hund», mens det i april ble det gjort 43.073 søk. Tilsvarende tall for i fjor var 29.082 for mars og 24.528 i april, så det er en markant økning først i april. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad i Finn fortsetter etterspørselen etter hund i mai.

– Vi har absolutt merket en økning i antall forespørsel etter valp, sier Kristin Hoff, som driver Kennel Courtborne på Tanem. De har den siste tiden levert to valper i Oslo, tre i Bergen, en til Sverige og en til Sande i Vestfold.

I fjor fikk totalt 6069 familiedyr direkte hjelp fra Dyrebeskyttelsen. Blant annet tok organisasjonen hånd om 139 hunder og 285 kaniner. 89 av hundene ble omplassert.