Miljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten

Det bekrefter direktoratet overfor NTB.

Tillatelsen gjelder boring av en letebrønn i en blokk som ble åpnet i 2016 under den såkalte TFO-ordningen. Blokken ligger i Norskehavet utenfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna.

Ifølge kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall er boreperioden på feltet planlagt i oktober og vil ta om lag 30 dager.

Miljøbevegelsen varslet kamp da søknaden fra det tyske oljeselskapet ble kjent i juni.

– Området er en del av økosystemet som er knyttet til Lofoten. Det er så nært Lofoten at et utslipp herfra vil havne i Vestfjordbassenget med katastrofale følger, sa Sigurd Enge i Bellona da.

Leder Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har omtalt tildelingen som «alarmerende».

TFO står for «tildeling i forhåndsdefinerte områder». Blokkene ligger i områder nær planlagt og eksisterende infrastruktur og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.