Politiaksjonen på Jaren: – Vi kunne ikke forutse at dette skulle skje

Mannen i midten av 60-årene ble skutt og drept i forbindelse med en flere timer lang politiaksjon, som skjedde etter et rutinemessig helseoppdrag.

Politiet tok i bruk elektrosjokkvåpen i et forsøk på å pågripe ham. Mannen reagerte ikke på bruken og gikk til angrep på en politimann med motorsag, noe som førte til at mannen ble skutt av politiet, opplyste lensmann på Hadeland, Geir Ballangrud Hermansen, på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet har sikret stedet og holdt vakthold utover natten, ifølge Avisa Hadeland.

Naboer har uttrykt at de var bekymret for mannens helse, og at han hadde spikret igjen vinduene på boligen.

– Vi har fått inn noen bekymringer tidligere, men det har ikke vært noen hendelser som kunne forberede oss på det som har skjedd, sier Hermansen.

Saken er nå under etterforskning hos Spesialenheten, og de involverte politibetjentene vil bli avhørt. Hermansen forteller at videre etterforskning av hendelsen også innebærer undersøkelser av åstedet.

– Nå kommer Spesialenheten inn siden saken omhandler våpen. Kripos vil undersøke åstedet, sier han.

Til Oppland Arbeiderblad bekrefter operasjonsleder Marianne Brun i politiet i Innlandet at Kripos vil være på stedet for å gjøre undersøkelser tirsdag.

