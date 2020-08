Anbefaler at deler av Danmark blir rødt: – Følger situasjonen nøye

FHI anbefaler at to regioner i Danmark blir røde. Årsaken er blant annet en økning i antall koronasmittede i Aarhus. Danske myndigheter har innført munnbind-påbud på offentlig transport i flere kommuner. Foto: NTB scanpix

Smitteutbruddet i danske Aarhus har brakt regionen Midtjylland over det norske smittekravet. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at to regioner i Danmark blir røde.