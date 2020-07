PST frykter id-feiringen kan være symbolmål for høyreekstreme

Menigheten i Al-Noor islamic Centre i Bærum ble i fjor angrepet av høyreekstreme Philip Manshaus i forbindelse med feiringen av id. Onsdag kom PST med en egen trusselvurdering i forbindelse med årets feiring av den muslimske høytiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

PST mener årets feiring av den muslimske høytiden id ikke er gjenstand for noen konkret trussel, men skriver den kan være et symbolmål for høyreekstreme.