Kverneland vil permittere 100 ansatte

Ifølge Nationen er dette den andre permitteringsrunden på fire år.

Klubbleder Stein Martin Mossige ved Kverneland Group Klepp opplyser at selskapets administrerende direktør gikk gjennom situasjonen med de ansatte på et allmøte tirsdag. Ifølge Mossige kom ikke beskjeden overraskende.

– Vi så før ferien at ordreinngangen har vært veldig laber. Jeg tror de aller fleste som jobber her, følger godt med fra dag til dag, så de har fått med seg dette. Det er ikke et sjokk, det er bare veldig leit, sier han.

Etter planen kommer første omgang med permitteringer om to uker, men innen det vil klubblederen og andre prøve å redusert antall permitteringer.