Havarikommisjonen varsler foreløpig rapport om Ingstad-forliset

Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse om havariet torsdag ettermiddag.

– Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser, opplyser Havarikommisjonen i en pressemelding.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med det 250 meter lange tankskipet Sola klokken 4.03 natt til torsdag 8. november. Tankskipet var fullastet med 60.000 tonn råolje, og marinefartøyet ble påført en stor flenge i skroget. Det rant mer vann inn enn hva lensepumpene greide å få ut. Fregatten mistet styring etter kollisjonen og fikk hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

KNM Helge Ingstad, var på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag da ulykken skjedde.

Tankskipet blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil være til stede på pressekonferansen.