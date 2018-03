Tidligere debattredaktør: – Listhaug splitter folket

– Hvis vi får et klima hvor vi prater om hverandre – og ikke med hverandre, så har vi en demokratisk utfordring. Hvis vi ikke kan føre samtaler lengre, så står vi igjen med vold, sier Sandvik til Aftenbladet.

Sandvik er tidligere Kultur- og debattredaktør med mange år på baken som journalist. Nå driver hun nettsiden Broen.xyz som er et felles nordisk medium.

Nettavisen Resett profilerer seg selv som et alternativ til etablerte mediekanaler, og redaktøren i Resett er ikke enig med Sandvik.

Redaktør Helge Lurås mener konflikten er konstruert og at polariseringen skyldes tolkningen snarere enn justisministerens Facebook-innlegg.

– Det er et sirkus uten like, men de som er virkelighetsfjerne er hovedstrømsmediene og majoriteten av politikerne, ikke de som støtter Listhaug. Du er ikke virkelighetsfjern dersom du er enig med justisministeren i at fremmedkrigerne svekker nasjonal sikkerhet, sier Lurås til Aftenbladet.

– Listhaug splitter

I Listhaugs innlegg nevnte hun blant annet at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Innlegget har også skapt uro på Stortinget.

Rødt fremmet onsdag ettermiddag et mistillitsforslag mot Listhaug. Torsdag slo Ap, SV og MDG følge. Fredag formiddag kom beskjeden om at også Sp vil stemme for et mistillitsforslag.

Sps beslutning legger press på KrF i spørsmålet om Listhaugs fremtid. Nå er det KrF, med Knut Arild Hareide i spissen, som bestemmer Listhaugs fremtid som justisminister. De har kalt inn til møte med landsstyret på mandag for å diskutere hvordan partiet skal stille seg til forslaget om mistillit mot Listhaug.

– Som justisminister skal hun være en samlende skikkelse. Med innlegget gjør Listhaug det motsatte. Hun splitter folket så til de grader. Vi har hatt en splittende justisministere fra FrP før, men støttegruppene som Listhaug har på nettet støtter henne uansett hva hun gjør, det er skremmende, sier Sandvik.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Avsporing

Dersom Listhaug må spasere ut av Stortinget med halen mellom beina, mener Sandvik at debattutfordringene vil vedvare og at andre personer vil ta hennes rolle.

– Hun har beveget seg så langt ut på anstendighetsgrensen at det er vanskelig å la være å reagere. Jeg har fulgt diskusjonen og ser at det er to vidt forskjellige oppfatninger av virkeligheten som utkrystalliserer seg, sier Sandvik.

Resett-redaktør Lurås mener at saken er større enn bare debattklimaet. Listhaug er en ledende kraft for en dypt følt folkemening. Går hun av, vil frustrasjonen sette inn. Retorikken som kommer frem i kommentarfeltene er en bagatell sammenlignet med det, mener Lurås.

– Det Listhaug skriver i sin status er helt legitimt. Det er Ap som står bak tolkningene, og har gjort det til en politisk sak om seg selv, sier Lurås.

Trosset statsministeren: – Hun er sta

Ifølge Dagens Næringsliv var Listhaug på besøk i statsministerboligen onsdag for å diskutere utformingen av hennes unnskyldning. Sammen med statsminister Erna Solberg kom de frem til et manus som hun skulle følge. Dette ble ifølge DN endret minutter før hun skulle opp på talerstolen.

– Listhaug vet godt hva hun gjør, hun er en god kommunikator, sier Sandvik.

Justisministerens fremtid blir etter alle solemerker avgjort på mandag. Da skal KrF samle landsstyret. Dersom de også stemmer for et mistillitsforslag kan Listhaugs dager som justisminister være talte.