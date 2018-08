Sjokoladefabrikk håper sukkeravgiften forsvinner i budsjettinnspurten

Statsminister Erna Solberg (H) samlet alle regjeringens statsråder til budsjettkonferanse og de siste dragkamper om neste års statsbudsjett onsdag.

Utenfor porten ved Statsministerens kontor sto Rune Forsberg, gründer av Lille Hval sjokoladefabrikk i Sandefjord, og sønn og daglig leder Adrian Forsberg. Med utdeling av sjokolade til statsrådene på vei inn håper de å påvirke regjeringen til å skrote den omstridte sukkeravgiften som ble innført 1. januar. Avgiften, som var et resultat av budsjettforhandlingene med KrF i fjor høst, økte da med 83 prosent.

– Når vi kjøper råvarer for 20 kroner, betaler vi 40 kroner i avgifter. Vi betaler altså dobbelt så mye i avgift som vi gjør for selve råvaren. Det er ikke bærekraftig lenger, sier Rune Forsberg til NTB.

Han sier bedriften taper 6 millioner kroner i året og vurderer å flytte produksjonen til Sverige eller selge produksjonsutstyr. For første gang i bedriftens 22 år gamle historie måtte også ansatte permitteres i sommer, forteller Adrian Forsberg.

– Viktig med gode rammebetingelser

Statsministeren fastslo at det styrende for budsjettarbeidet er å sikre næringslivets konkurransekraft da hun møtte pressen sammen med finansminister og Frp-leder Siv Jensen og kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hva som skjer med sukkeravgiften, som ifølge NHO gir store tap for norsk sukkervareindustri og en omfattende handelslekkasje på brus og søtsaker til Sverige, ville imidlertid verken Solberg eller finansministeren gå inn på.

– Vi har fått med oss at det har vært synspunkter og debatt om det som skjedde i Stortinget i fjor høst. Nå skal regjeringen få trukket sine konklusjoner. Dere ber meg egentlig om å svare på ting som jeg ikke kan svare på. Svaret kommet i oktober når statsbudsjettet legges fram, uttalte Siv Jensen på spørsmål fra NTB.

– Vanligvis blir vi anklaget for å senke skattene for mye, men nå har vi god vekst og utvikling i arbeidsplassene, og for oss er det viktig å ha gode rammebetingelser for norsk næringsliv, svarte Erna Solberg.

Gnien i gode tider

Solberg og Jensen fastslo at budsjettarbeidet pågår i en situasjon der norsk økonomi går bedre enn på lenge. Ledigheten er på vei ned, sysselsettingen går opp, og det er vekst og fart i norsk økonomi. Nettopp derfor må bremsen på, understreket statsministeren.

– I en slik situasjon er det svært viktig at regjeringen holder tilbake på pengebruken. Veksten i jobbene i privat sektor må ikke ødelegges av at vi pusher budsjettet for høyt, sa Solberg.

– Vi må unngå at offentlig pengebruk bidrar til at kostnadene til norske bedrifter øker mer enn i utlandet. Vi må fortsette å gjennomføre reformer, effektivisere, avbyråkratisere og sikre at vi bruker pengene mest mulig fornuftig, sa Siv Jensen.

Krangler om bilavgift

Venstre er for første gang med på «innsiden» av budsjettprosessen etter at partiet gikk inn i regjering i januar i år.

Ifølge VG er det nok en gang harde fronter mellom Venstre og Frp om bilavgifter i forhandlingene.

Når alle biler fra 1. september skal godkjennes etter nye utslippsmetoder, kan det føre til et historisk prishopp i bilprisene, noe Frp sier er uaktuelt. Venstre svarer at forurenserne må betale.

– Jeg kan love Frps velgere at dette er noe vi er opptatt av og skal ha fokus på, og vi sitter og forhandler med de andre partiene, uttale Siv Jensen om saken.

– Det er veldig viktig at det blir billigere å kjøre bil, bare du har mindre utslipp. Det er ikke noe ønske om at det skal være dyrere, bare at utslippene skal ned, skjøt Trine Skei Grande inn fra sidelinjen.

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett legges fram mandag 8. oktober.