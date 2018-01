Faktisk.no: Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljømessige fordeler sammenlignet med fossilbiler

Elbiler har små, om noen, miljøfordeler.

Påstand

«Elbilene [har] små, om noen, miljømessige fordeler – sett i et globalt perspektiv.»

Geir Martinussen, 03.01.2018

Dagbladet

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er feil å hevde at elbiler har små, om noen, miljøfordeler sammenlignet med fossilbiler. For å beregne hvordan ulike biler påvirker miljøet, må man undersøke utslippene for hele bilens livsløp. En livsløpsanalyse finansiert av Europakommisjonen slår fast en miljøgevinst på mellom 50 og 60 prosent, målt etter utslipp i form av drivhusgasser. Flere andre studier viser også betydelig reduserte utslipp for elbiler sammenlignet med andre biler. Forsker Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU forteller at det er mer forurensende å produsere elbiler enn fossilbiler. Men fordi elbilene kan gå på fornybar energi, og fordi de er mer energieffektive, er de likevel betydelig mer miljøvennlige totalt sett, ifølge forskeren.