Støre glad for å snakke om politikk igjen

Støre ble mottatt med langvarig og taktfast applaus og introduksjonen «her kommer en jeg tror gleder seg veldig til å få lov til å snakke om politikk igjen» fra konferansier, Agenda-leder Marte Gerhardsen, da han innledet det årlige Bratteli-seminaret på Litteraturhuset i Oslo torsdag formiddag.

Arbeid til alle i en ny tid, var tema for seminaret, og Støre holdt sitt innlegg med tittelen «slik skaper teknologi jobber og løser problemer i praksis».

– Det er godt å snakke om politikk igjen, og alle skjønner hvorfor jeg sier det, innledet Ap-lederen, som den siste tiden har måtte bruke mesteparten av sin tid på å håndtere varslingssakene om upassende oppførsel fra nylig avgåtte nestleder Trond Giske.

På vei ut fra seminarer bekrefter Støre overfor NTB at det er en lettelse å få snakke politikk igjen. Han understreker samtidig:

– Det å håndtere #metoo og ta det ansvaret, er også politikk. Det er faktisk en viktig del av det vi står i, og jeg gjentar det jeg sa tidligere denne uken – det er et før og etter #metoo. Dette kommer til å være med oss lenge. Gradvis håper jeg det går over mot positive saker som forebygging, bevissthet og det å gjøre det tryggere for både kvinner og menn å delta i aktivt, politisk arbeid, sier Støre.

Verken Støre eller partisekretær Kjersti Stenseng, som også deltok på seminaret, ville kommentere hvor langt behandlingen av varslingssakene mot Giske nå har kommet onsdag.