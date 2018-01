25 drapsofre i Norge i fjor

– Det er registrert 25 drapssaker med 25 ofre og 29 gjerningspersoner. Dette er det nest laveste antall drapssaker på ett år i løpet av de ti siste årene, skriver Kripos i sammendraget over fjorårets drapsforbrytelser.

Siden 2008 er 388 personer drept i Norge. Dette er inkludert de 77 ofrene som ble drept av Anders Behring Breivik 22. juli 2011.

Nesten tre av fire drap skjedde hjemme hos enten offeret eller gjerningspersonens hjem. 52 prosent av ofrene var menn (13) og 38 prosent av ofrene var kvinner (12). Ett av ofrene var et barn.

Den siste tidens mest omtalte kriminalsaker, en tre måneder gammel jente som døde i Oslo 27. desember og drapet på Janne Jemtland, som ble borte fra Brumunddal 29. desember, er ikke tatt med i Kripos-statistikken.

Det foreligger siktelse i samtlige drapssaker fra 2017, men ingen av sakene er endelig avgjort i rettsapparatet.

Venner og partnere

Klart flest menn er siktet for å begått drapene, 83 prosent mot 17 prosent kvinner. Flest gjerningspersoner finnes også i alderen 21–30 år, som står for 15 av drapene. Videre er det gjerningspersoner mellom 31 og 40 år som er ansvarlig for sju drap.

Flest drap begås mot venner (14) eller partner eller tidligere partner (9).

-Om vi skal få ned tallet på drap i nære relasjoner, må vi se nærmere på hva vi kan gjøre for menn som går med tanker om å ta livet av sine nærmeste og seg selv, og som ikke oppsøker hjelpeapparatet, uttalte kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen til Dagbladet lørdag.

Flest nordmenn

– 79 prosent av gjerningspersonene har norsk statsborgerskap, 17 prosent av disse har tidligere hatt et annet statsborgerskap, skriver Kripos og følger opp med:

– 80 prosent av ofrene har norsk statsborgerskap. 15 prosent av disse har tidligere hatt et annet statsborgerskap.

Blant de siktede gjerningspersonene var over halvparten arbeidsledige. (59 prosent), og over halvparten av gjerningspersonene var ruspåvirket.