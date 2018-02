Dyreparken fjerner karusell etter dødsulykke

KRISTIANSAND: Karusellen «Dreggen», eller «Storslegga» som den het før, har vært stengt siden i sommer, da en person omkom i en ulykke i en karusell av samme type i USA.

Nå har Kristiansand dyrepark bestemt seg for å fjerne hele karusellen, ifølge NRK.

Tester

– Vi har gjort flere tester, og det viser seg at vår karusell er helt i orden, men det er en litt eldre installasjon. Helhetsvurderingen er derfor at vi tar den vekk, sier Anniken Schjøtt, salgs- og markedsdirektør i Kristiansand dyrepark, til NRK.

Karusellen var Dyreparkens mest vågale attraksjon, og ble kalt «Afterburner» av produsenten KMG. «Fire Ball», karusellen med den fatale ulykken i Ohio i USA, var samme type, laget av samme produsent. En 18 år gammel mann døde da han ble kastet av karusellen i juli i fjor. Sju andre personer ble skadet.

Gikk ut med skriv

– Vi stengte den samme dag som vi fikk høre om ulykken i USA. Det gjorde vi uten at det var funnet noe galt på vår attraksjon. Vi stengte den som en sikkerhetsforanstaltning, sa direktør for Dyreparken, Per Arnstein Aamot, til Fædrelandsvennen kort tid etter ulykken.

Produsenten gikk ut med et skriv til alle som har samme attraksjon i hele verden.

– De har anbefalt oss å ha den stengt. Det akter vi også å gjøre, sa Aamot.