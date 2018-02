Strid om afghansk familie satt i kirkeasyl eller ikke

– Det er mye jeg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikke respekterer kirkeasylet. Det er et brudd på den praksisen som har vært, og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier Nordhaug til NTB.

PU:- Ikke kirkerom

Politiets utlendingsenhet (PU) hevder på sin side at bygget til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar i Hordaland, der trebarnsfamilien hadde søkt tilflukt, ikke lenger er et kirkerom.

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier PUs pressevakt til NTB.

Ifølge retningslinjene fra Justisdepartementet skal også kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirken respekteres. «Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus», heter det.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble varslet i forkant av aksjonen, opplyser Justisdepartementet til NTB.

– Det er ingen tvil om at familien var i kirkeasyl, slår Nordhaug fast og peker på at menighetshuset til Nytt Liv er tydelig merket.

– Det holdes regelmessig møter her, senest kvelden før politiet aksjonerte. Dette må betraktes som et forsamlingshus for denne menigheten. For dem er dette å ligne med det en kirke er i Den norske kirke, sier han.

– Unødvendig dramatikk

Nordhaug mener også aksjonen, med et større politioppbud tidlig om morgenen, var unødvendig dramatisk. Politiet skal ha knust en rute for å komme seg inn i bygget, der familien fra Afghanistan med to barn på fem og fire år og en baby på tre måneder lå og sov.

– Det må ha vært forferdelig skremmende. Her er det jo også barn inne i bildet, sier biskopen.

– For det tredje er dette en sak som ennå ikke er avsluttet i rettsvesenet, påpeker han.

Familien, som først søkte om asyl i Norge i november 2015, fikk først medhold hos byfogden i Oslo, men deretter avslag på sin asylsøknad i Oslo tingrett i november i fjor. Saken er anket til lagmannsretten, som har berammet ny rettssak til 18. juni neste år.

– Tradisjonelt vært skånet

Familiens advokat Jostein Løken opplyser til NTB at han foreløpig ikke har snakket med familien.

– Men jeg har snakket med deres representanter, som er sjokkert over det som har skjedd. Jeg har bedt PU om opplysninger, men har ennå ikke hørt noe, sier han.

Også Løken er opprørt over at politiet tilsynelatende har brutt praksisen med kirkeasyl.

– Kirkeasyl har tradisjonelt vært skånet for slike aksjoner. Jeg kan ikke huske at dette har skjedd tidligere, sier han.

Går videre med saken

Nordhaug tok fredag kontakt med pastoren i menigheten og ga uttrykk for at han synes saken er opprørende.

– Dette skjer jo i en menighet som jeg egentlig ikke har noe med. Men dette berører alle kirkesamfunn. Jeg vil be Norges Kristne Råd om å henvende seg til Justisdepartementet og be om et møte om saken, sier han.