Dale vil ikke love Go-Ahead-ansatte at de får beholde lønn og pensjon

– Statsråden forhandler ikke om lønnsoppgjør, sa Dale i Stortingets spørretime onsdag.

Han opplyser at de ansatte får ha med seg dagens avtaler når Go-Ahead tar over driften på Sørlandsbanen, som de vil kalle Sørtoget, fra nyttår. Men deretter blir dette en del av lønnsoppgjørene, påpeker han.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) påpekte at det da bare er fire måneder fra overtakelsen til neste lønnsoppgjør og ba altså om et løfte fra Dale om at de får beholde vilkårene.

Det kunne Dale ikke gi. I stedet ga han et annet løfte fra Stortingets talerstol:

– Fortsatt vil banen hete Sørlandsbanen, men selskapet får lov til å operere under navnet de vil for togene de kjører, sa han.