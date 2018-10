– Uakseptabelt og beklagelig, sier Frps parlamentariske leder

Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

– Dette er veldig beklagelig og helt uakseptabelt. Samtidig er jeg glad for at Keshvari har kontaktet Stortingets administrasjon for å få kartlagt hva som er utbetalt ureglementert slik at han kan få tilbakebetalt dette, sier Limi til NTB.

Vanskelig situasjon

Han sier at Fremskrittspartiet ikke har vurdert om avsløringen vil få partimessige konsekvenser for Keshvari. 37-åringen sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og er fast møtende vararepresentant for partileder Siv Jensen.

– Dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Keshvari. Det har så langt ikke vært tema å følge opp saken internt. Det viktigste nå er å få ryddet opp, noe Keshvari selv har tatt initiativ til. Dernest er vi opptatt av å følge ham opp i det som åpenbart er en vanskelig situasjon, sier Limi.

Keshvari har vært sykmeldt siden 9. oktober. Limi opplyser at han ble orientert tirsdag, da også Stortingets administrasjon ble orientert av Keshvaris advokat.

Egnet til å svekke tilliten

NTB har spurt om et intervju med Frp-leder Siv Jensen, men statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet sier at det onsdag kveld er Limi som kommenterer saken for Fremskrittspartiet.

– Lov og orden er et viktig saksområde for Frp og for mange av partiets velgere. Kan saken svekke tilliten?

– Dette er en uheldig sak og egnet til å svekke tilliten til politikerne som sådan. Samtidig er det raskt tatt initiativ til å rydde opp, sier Limi.